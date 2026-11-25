Tommy Hilfiger Donna Borsa a Tracolla Borsa con Catena, Beige (Safari Canvas), Taglia Unica
3,9 su 5 su Amazon, 29 recensioni
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Caratteristiche
- ICONICITÀ INTRAMONTABILE: L’originale borsa a tracolla Tommy Hilfiger si distingue per il suo design alla moda. I punti di forza di questo modello elegante sono l’emblematico monogramma TH sulla chiusura e la tracolla con design a catena.
- ELEGANZA PRATICA: Questa borsa in pelle sintetica piace soprattutto per la sua dimensione maneggevole. Presenta infatti uno scomparto principale con una chiusura magnetica, per cui tutto è a portata di mano e custodito in modo sicuro.
- PER OGNI OCCASIONE: Questa borsa dal design minimalista si abbina alla perfezione a ogni outfit. Grazie all’estetica essenziale ma elegante, questo modello a tracolla può essere indossato tutti i giorni o in occasione di eventi serali.
- MATERIALE E DIMENSIONI: Questa borsa è realizzata al 100% in poliuretano. Le sue dimensioni sono: 21 x 7,5 x 12 cm.
- QUALITÀ GARANTITA: Dal 1985, questo marchio di moda si distingue in tutto il mondo per qualità e semplicità, oltre che per gli stili che propone nei rinomati colori blu scuro, bianco e rosso.
Dettagli
- Colore
- Khaki (Safari Canvas)
- Formato
- Taglia unica
In breve
Tommy Hilfiger Donna Borsa a Tracolla Borsa con Catena, Beige (Safari Canvas), Taglia Unica costa 65,46 € su Amazon.it, rispetto a 139,90 € di prezzo precedente (risparmio 74,44 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 13:52; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 3,9 su 5 con 29 recensioni.
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