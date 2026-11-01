INIU Mini Power Bank, 45W 10000mAh Ricarica Rapida Powerbank, PD3.0 QC4.0 USB C Input & Output Caricatore Portatile per iPhone 17 16 15 14 13 Pro Max, Samsung S22, Viola Chiaro
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Caratteristiche
- INIU – il professionista della ricarica rapida sicura: scopri la ricarica più sicura con oltre 38 milioni di utenti in tutto il mondo. In INIU utilizziamo solo materiali di altissima qualità e offriamo con piena fiducia una garanzia INIU di 3 anni.
- INIU definisce la più piccola batteria da 10.000 mAh: l'ultimo power bank da 10.000 mAh con la prima batteria TinyCell Pro del settore definisce nuovi standard. È il 45% più piccolo di una powerbank standard – vedere significa credere!
- Ricarica rapida da 45 W per iPhone 15 e Samsung S24: con potenza in uscita fino a 45 W, supporta PD, QC e Ricarica Ultra-rapida Samsung. Goditi una ricarica veloce senza compromessi: sia per l'ultimo iPhone 15 che per Samsung S24.
- Ricarica MacBook, ora in formato mini: piccolo ma potente, mentre i tradizionali power bank per laptop agiscono come mattoni, il nostro ultra compatto 10.000 mAh sorprende con la sua potenza. Fornisce il 42% di carica per un MacBook Air in soli 25 minuti, ideale per le emergenze senza bagaglio pesante.
- Cavo USB-C con cordino rimovibile: la power bank INIU è dotata di un cavo USB-C con cordino rimovibile per una maggiore flessibilità. Questo cavo supporta la ricarica e può essere facilmente utilizzato con altri dispositivi.
Dettagli
- Colore
- Viola Chiaro
- Formato
- Dimensione Mini
In breve
INIU Mini Power Bank, 45W 10000mAh Ricarica Rapida Powerbank, PD3.0 QC4.0 USB C Input & Output Caricatore Portatile per iPhone 17 16 15 14 13 Pro Max, Samsung S22, Viola Chiaro costa 29,99 € su Amazon.it, rispetto a 39,99 € di prezzo precedente (risparmio 10,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 15:12; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 3.112 recensioni.
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