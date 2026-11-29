Calvin Klein Donna Cintura Square Buckle Loop 2,5 cm con Logo, Marrone (Argan Oil/Antique Light Gold), 130 cm
4,1 su 5 su Amazon, 18 recensioni
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Caratteristiche
- ICONICITÀ INTRAMONTABILE: Il design lineare della cintura Calvin Klein la rende il dettaglio perfetto di un look alla moda. Si abbina facilmente e può essere indossata su un paio di pantaloni o sopra un abito.
- PRATICA CHIUSURA: Il punto di forza di questo articolo in pelle è la fibbia quadrata. Grazie alla pratica chiusura è possibile regolare la taglia della cintura e modificarla al bisogno.
- PER OGNI OCCASIONE: Questa cintura in vera pelle è perfetta per il lavoro o per le occasioni eleganti come i matrimoni. Il branding CK arricchisce il look.
- MATERIALE E DIMENSIONI: Realizzata al 100% in pelle, questa cintura è larga 2,5 cm. Di alta qualità, è una cintura morbida che offre un comfort elevato.
- SEMPLICITÀ E FASCINO: Creato nel 1968, il marchio Calvin Klein è famoso per il suo look inconfondibile, che lo ha reso da subito un’ispirazione per il mondo della moda. Il brand americano è caratterizzato da un’estetica minimalista.
Dettagli
- Colore
- Brown (Argan Oil / Antique Light Gold)
- Formato
- 130
In breve
Calvin Klein Donna Cintura Square Buckle Loop 2,5 cm con Logo, Marrone (Argan Oil/Antique Light Gold), 130 cm costa 17,03 € su Amazon.it, rispetto a 49,90 € di prezzo precedente (risparmio 32,87 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 12:23; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 18 recensioni.
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