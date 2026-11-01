Amazon Essentials Camicia Oversize Corta in Popeline di Cotone Elasticizzato con Bottoni Donna, Rosso, XS
4,1 su 5 su Amazon, 469 recensioni
-18% 19,61 €
Prima
23,91 €, risparmi 4,30 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- VESTIBILITÀ OVERSIZE: vestibilità comoda e ampia su spalle, petto e vita
- POPELINE ELASTICIZZATO: misto cotone ben strutturato con finitura liscia e un tocco di elasticità per maggiore comfort
- CAMICIA MODERNA BUTTON-DOWN: rivisitazione ispirata alla moda maschile della classica camicia in popeline, con vestibilità oversize
- DETTAGLI: colletto a punta, chiusura frontale con bottoni, polsino alto con bottone, piega sul carré posteriore, orlo arrotondato, più lungo dietro
- LUNGHEZZA DEL CAPO: 71,1cm dal lato del collo nella taglia S (IT)
Dettagli
- Colore
- Rosso
- Formato
- XS
In breve
Amazon Essentials Camicia Oversize Corta in Popeline di Cotone Elasticizzato con Bottoni Donna, Rosso, XS costa 19,61 € su Amazon.it, rispetto a 23,91 € di prezzo precedente (risparmio 4,30 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 17:47; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 469 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.