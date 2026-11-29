Lenor Ammorbidente Lavatrice Concentrato 216Lavaggi (8X27), Risveglio Primaverile, Lenzuola Che Profumano Di Pulito Fino A 1 Settimana
4,7 su 5 su Amazon, 2.134 recensioni
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Caratteristiche
- FRESCHEZZA DI LUNGA DURATA: Lenzuola che profumano di pulito fino a 1 settimana
- EFFICACE ANCHE A FREDDO E IN CICLI BREVI: L'ammorbidente Lenor offre una freschezza duratura anche dopo cicli brevi e a freddo
- DERMATOLOGICAMENTE TESTATO con test eseguito sulla pelle a contatto con tessuti lavati
- PROTEZIONE CATTIVI ODORI: Lenor è l’ammorbidente progettato specificamente per proteggere i tuoi capi dai cattivi odori e mantenerli freschi quando li indossi
- PERFETTO INSIEME A LENOR PROFUMATORE: provalo con le perle profumate Lenor della stessa linea, per una freschezza e una morbidezza irresistibili
Dettagli
- Colore
- Multicolour
- Formato
- 567 ml (Confezione da 8)
- Pezzi nella confezione
- 8
In breve
Lenor Ammorbidente Lavatrice Concentrato 216Lavaggi (8X27), Risveglio Primaverile, Lenzuola Che Profumano Di Pulito Fino A 1 Settimana costa 13,39 € su Amazon.it, rispetto a 14,89 € di prezzo precedente (risparmio 1,50 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 11:21; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 2.134 recensioni.
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