Midea NTH20-22ERSE Stufa Elettrica in Ceramica 2000W con Termostato e Telecomando, 58 cm, 3 Modalità Timer 24H, Protezione Surriscaldamento e Ribaltamento, Riscaldamento Rapido per Ufficio Camera Casa
4,3 su 5 su Amazon, 46 recensioni
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Caratteristiche
- Calore istantaneo e costante: Sentite 35°C di calore in soli 2 secondi, grazie a un motore doppio DC a alta potenza e a un elemento di riscaldamento PTC 120% più grande - per un calore più veloce ed efficiente. Il pannello di riscaldamento da 23 pollici associato all'oscillazione a 75° espande la copertura del calore del 10%, eliminando le zone fredde. Il funzionamento silenzioso garantisce un calore delicato e uniformemente distribuito (nessun calore forte e concentrato).
- Controllo della Temperatura di Precisione: Personalizzate la vostra comodità con 4 modalità (Caldo Alto/Basso, ECO, Solo Ventilatore) e un termostato regolabile tra 5°C e 35°C. Un sensore termico integrato traccia la temperatura in tempo reale con una precisione di ±0,5°C, impostando il vostro calore ideale in automatico
- Risparmio Energetico ECO: La modalità ECO adattativa monitora la temperatura della stanza e regola automaticamente l'uscita di calore, riducendo il consumo energetico del 40% rispetto ai tradizionali riscaldatori. Mantiene un calore costante riducendo il consumo di energia.
- Convenienza Senza Sforzo: Programmate il timer fino a 24 ore, regolate le impostazioni tramite i controlli a touch LED o il telecomando e godetevi un comodo manico posteriore che rende facile lo spostamento tra le camere da letto, gli uffici o le stanze con piante, con comodità versatile senza bisogno di monitoraggio costante.
- Protezione per la Sicurezza Certificata: Caratterizzata da materiali a combustione lenta V-0 e una copertura isolata con superficie a temperatura bassa per la vostra tranquillità. Include la chiusura automatica a 45° in caso di capovolgimento, la protezione da surriscaldamento, un spina ancora più sicura e l'autospegnimento a 15 ore. Certificato RoHS/REACH, perfetto per le famiglie.
Dettagli
- Colore
- Grigio
In breve
Midea NTH20-22ERSE Stufa Elettrica in Ceramica 2000W con Termostato e Telecomando, 58 cm, 3 Modalità Timer 24H, Protezione Surriscaldamento e Ribaltamento, Riscaldamento Rapido per Ufficio Camera Casa costa 53,99 € su Amazon.it, rispetto a 69,90 € di prezzo precedente (risparmio 15,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 10:49; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 46 recensioni.
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