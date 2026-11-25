Philips Lady Shaver Serie 8000 - Rasoio senza filo, Wet & Dry, sistema di rasatura a 3 lame, testina di rasatura flessibile, luce LED, per corpo e gambe, 100 minuti di utilizzo, modello BRL129/00
4,3 su 5 su Amazon, 528 recensioni
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Caratteristiche
- Scopri una rasatura facile, veloce e confortevole, persino nelle aree più difficili da raggiungere. Questo rasoio elettrico senza filo da donna elimina peli a partire da 0,2 mm, per una pelle morbida e liscia
- Il rasoio da donna di punta di Philips, con testina flessibile e luce LED: la testina segue i contorni del tuo corpo e con la luce LED integrata non ti perdi nemmeno un pelo
- Meno bruciore, meno rossore, più delicato sulla pelle⁵: questo rasoio ha un sistema a 3 lame che aiuta a ridurre l'irritazione della pelle
- Dermatologicamente testato su pelli sensibili
- Facile da usare, anche sotto la doccia: un rasoio senza fili con fino a 100 minuti di autonomia; due impostazioni di velocità, utilizzo wet & dry, impugnatura antiscivolo
- Il set include: 1 rasoio Lady Shaver, 1 pettine rifinitore, 1 cavo di ricarica USB-A (adattatore di alimentazione non incluso)
Dettagli
- Colore
- Black
In breve
Philips Lady Shaver Serie 8000 - Rasoio senza filo, Wet & Dry, sistema di rasatura a 3 lame, testina di rasatura flessibile, luce LED, per corpo e gambe, 100 minuti di utilizzo, modello BRL129/00 costa 34,99 € su Amazon.it, rispetto a 55,99 € di prezzo precedente (risparmio 21,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 19:56; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 528 recensioni.
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