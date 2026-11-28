SwitchBot Matter RGBICWW Lampada da Terra, Luce Calda/Fredda, Piantana Lampada da Terra LED funziona con Apple Home, Alexa, Google Home, 16 Mln Colori, Sincronizzazione Musicale, Modalità Scen
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Caratteristiche
- Lampada da Terra RGBIC con Matter: La SwitchBot lampada da terra LED supporta Matter, consentendo un controllo vocale fluido tramite Apple Home, Alexa, Google Assistant e altri dispositivi. Perfetta per gli appassionati di smart home, puoi controllarla facilmente anche tramite l'app SwitchBot. Nota: è necessario un hub certificato Matter (ad esempio, Apple TV, Google Nest).
- Effetto di illuminazione RGBICWW: goditi il controllo avanzato dei pixel RGBIC per colori fluidi e stratificati, con dimmerazione continua dall'1 al 100% e temperatura colore regolabile da 2700K a 6500K. Con LED bianchi freddi e caldi indipendenti (senza miscelazione RGB), la lampada da terra SwitchBot offre una luminosità fino a 1200lm, perfetta per qualsiasi esigenza di illuminazione.
- Posizionamento Versatile: posiziona la lampada SwitchBot in verticale per un design elegante e minimalista che aggiunge un tocco moderno a qualsiasi angolo o spazio abitativo, oppure posizionala orizzontalmente per nascondere la fonte di luce e ottenere una luce morbida e indiretta che migliora l'illuminazione ambientale e mette in risalto le tue aree preferite.
- Illuminazione Personalizzata: scegli tra 16 milioni di colori, 26 preset dinamici segmentati e 8 effetti con scene dell'app con un solo tocco. La Piantana Lampada da Terra ti consente di creare le tue modalità di illuminazione fai da te e trasformare istantaneamente la tua stanza in un cinema, una zona gioco o uno spazio per Halloween. Il controllo è semplice tramite comandi vocali, l'app SwitchBot o il controllo cablato.
- Sincronizzazione Dinamica della Musica: trasforma qualsiasi spazio in una festa, in una zona di gioco o in un rifugio rilassante con la luce della lampada angolare che si muove a ritmo di musica. La SwitchBot RGBIC lampada da terra reagisce in tempo reale alla tua musica, sincronizzando colori e luminosità per un'esperienza audiovisiva coinvolgente.
- Parte dell'ecosistema SwitchBot: espandi la tua smart home abbinando la lampada da terra SwitchBot ad altri dispositivi SwitchBot. Sincronizzala con la SwitchBot RGBICWW Striscia LED per un'illuminazione coordinata in tutte le stanze e crea effetti ambientali coinvolgenti in tutta la casa.
Dettagli
- Colore
- Rgbicww
- Formato
- 20 x 20 x 135 centimetri
In breve
SwitchBot Matter RGBICWW Lampada da Terra, Luce Calda/Fredda, Piantana Lampada da Terra LED funziona con Apple Home, Alexa, Google Home, 16 Mln Colori, Sincronizzazione Musicale, Modalità Scen costa 39,99 € su Amazon.it, rispetto a 59,99 € di prezzo precedente (risparmio 20,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 15:12; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 470 recensioni.
Informativa sulle offerte
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