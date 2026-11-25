G-Star Men's Rovic Zip 3D Regular Tapered Pants, Size: 40/34, Color Brown
4,5 su 5 su Amazon, 11.144 recensioni
-55% 62,84 €
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140,00 €, risparmi 77,16 €
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Caratteristiche
- Pantaloni tapered con costruzione 3D che favorisce la libertà di movimento
- Tasche cargo pratiche per gli oggetti essenziali
- Vestibilità regolare adatta all'uso quotidiano
Dettagli
- Colore
- Marrone (Java/Elephant Skin D02190-e351-h983)
- Formato
- 40W / 34L
In breve
G-Star Men's Rovic Zip 3D Regular Tapered Pants, Size: 40/34, Color Brown costa 62,84 € su Amazon.it, rispetto a 140,00 € di prezzo precedente (risparmio 77,16 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 21:35; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 11.144 recensioni.
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