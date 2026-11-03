KITKAT Hazelnut Twist Wafer Ricoperto di Cioccolato al Latte 3 snack 41,5g | Barretta dal cuore di wafer croccante ricoperto da cioccolato latte gusto nocciola. 3 barrette 41,5g (125,5g)
4,6 su 5 su Amazon, 118 recensioni
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Caratteristiche
- KITKAT HAZELNUT SI RINNOVA: Nasce Hazelnut Twist! Lo snack di wafer croccante con una copertura dall’effetto variegato al gusto di nocciola. Confezione da 3 Snack di wafer da 41,5g incartati singolarmente (124,5g)
- PER I VERI AMANTI DEL GUSTO NOCCIOLA: Snack pensato per i veri amanti del goloso gusto nocciola, ora con una nuova ricetta e una copertura variegata unica
- SCOPRI LA GAMMA KITKAT disponibile anche nelle varianti Original, White e Dark
- KITKAT È PARTE DI UN PROGRAMMA INNOVATIVO: l'Income Accelerator Program, che aiuta a distribuire circa 1 milione di piante all'anno in Costa d'Avorio e Ghana per supportare la biodiversità nelle coltivazioni di cacao. Scopri di più sul sito KitKat
Dettagli
- Formato
- Piccolo
In breve
KITKAT Hazelnut Twist Wafer Ricoperto di Cioccolato al Latte 3 snack 41,5g | Barretta dal cuore di wafer croccante ricoperto da cioccolato latte gusto nocciola. 3 barrette 41,5g (125,5g) costa 1,98 € su Amazon.it, rispetto a 3,56 € di prezzo precedente (risparmio 1,58 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 16:42; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 118 recensioni.
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