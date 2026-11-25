LG StanbyME 2, Schermo Portatile Touch 27 Pollici, 2025 - 27LX6TDGA | Touchscreen Orientabile, Base a Stelo con Rotelle, Batteria Integrata 4 Ore, Wi-Fi, WebOS, Dolby Vision e Atmos, HDMI, USB-C
4,5 su 5 su Amazon, 109 recensioni
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Caratteristiche
- SCHERMO PORTATILE PERSONALE DA 27'': un monitor portatile che puoi spostare dove vuoi usando la base a stelo con rotelle, oppure staccando lo schermo e posizionandolo dove preferisci
- FINO A 4 ORE DI AUTONOMIA: goditi i tuoi film e serie preferite anche dove non c'è una presa di corrente grazie alla batteria integrata ricaricabile in poche ore
- MOOD MAKER: personalizza sfondi e temi per esprimere il tuo stato d'animo; trasforma questo portable monitor in un complemento d'arredo come fosse una cornice digitale
- APP LET'S DRAW: sprigiona la tua creatività disegnando direttamente sullo schermo touchscreen e usa le tue opere d'arte come fossero dei quadri
- GIOCHI DA TAVOLO: pensato per divertirti in compagnia di amici o in famiglia giocando a scacchi, memory e altri giochi scaricabili dallo store webOS
- CONNETTIVITÀ HDMI E USB-C: puoi usarlo come secondo monitor per lavorare, per condividere lo schermo dello smartphone, oppure per giocare con una console
- VINCITORE DEL PREMIO iF Design Award 2025: il design innovativo e versatile di StanbyME 2 darà ancora più prestigio al tuo arredamento
- PIATTAFORMA SMART webOS CON DOLBY VISION E DOLBY ATMOS: hai a disposizione YouTube, Netflix, Apple TV+, Disney+, Prime Video e molte altre app, da goderti con la qualità cinematografica Dolby
Dettagli
- Colore
- Calming beige
- Formato
- 27"
In breve
LG StanbyME 2, Schermo Portatile Touch 27 Pollici, 2025 - 27LX6TDGA | Touchscreen Orientabile, Base a Stelo con Rotelle, Batteria Integrata 4 Ore, Wi-Fi, WebOS, Dolby Vision e Atmos, HDMI, USB-C costa 679,00 € su Amazon.it, rispetto a 798,98 € di prezzo precedente (risparmio 119,98 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 10:35; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 109 recensioni.
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