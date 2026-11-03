Cecotec Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Navigazione Láser e App Conga M50 X-Treme. 5000Pa di Aspirazione, Aspira, Spazza, Lava, Autonomia 160m², Mappatura Interattiva, Spazzola Multifunzionale
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Caratteristiche
- Navigazione laser ad alta precisione: crea una mappa interattiva della tua casa, offrendo una pulizia personalizzata indipendentemente dall'illuminazione. Il suo layout rapido e preciso garantisce una copertura completa, adattandosi al tuo spazio per risultati perfetti, più rapidi ed efficaci.
- Potenza di aspirazione 5000Pa: con una potenza ultra-elevata di 5000Pa, rimuove efficacemente polvere, peli e sporco, lasciando le superfici come nuove.
- Spazzola multiuso: dotata di setole in gomma e silicone, questa spazzola multifunzionale è ideale per tutti i tipi di superfici, compresi pavimenti duri e tappeti.
- Ideale per appartamenti di grandi dimensioni: grazie alla potente batteria da 3200 mAh, aspira fino a 160 m² senza interruzioni, offrendo una pulizia continua ed efficiente senza bisogno di ricariche frequenti. Le prestazioni effettive variano a seconda della disposizione della casa.
- Design compatto e accessibile: con un diametro di 310 mm e un'altezza di 100 mm, il robot si muove facilmente negli spazi ristretti, raggiungendo gli angoli difficili e passando sotto i mobili per una pulizia accurata.
Dettagli
- Colore
- Conga M50 X-treme
In breve
Cecotec Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Navigazione Láser e App Conga M50 X-Treme. 5000Pa di Aspirazione, Aspira, Spazza, Lava, Autonomia 160m², Mappatura Interattiva, Spazzola Multifunzionale costa 80,99 € su Amazon.it, rispetto a 119,00 € di prezzo precedente (risparmio 38,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 18:01; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4 su 5 con 492 recensioni.
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