Lagostina Rosé, Padella Antiaderente Ø 26 cm, Colore Oro Rosa | Rivestimento Titanium, Indicatore di Calore Thermo-Signal, Manico Rivettato, Compatibile con Induzione
4,5 su 5 su Amazon, 397 recensioni
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Caratteristiche
- PADELLA ROSÉ: Le padelle antiaderenti Lagostina con rivestimento Titanium ti permettono di cucinare con facilità e senza grassi, garantendo ottime prestazioni antiaderenti e una pulizia facile.
- INDICATORE DI CALORE THERMO-SIGNAL: Diventa completamente rosso quando raggiunge la temperatura giusta per iniziare la cottura permettendo una rosolatura impeccabile
- DESIGN ELEGANTE: Finitura esterna moderna e raffinata di color oro rosa
- MANICO RIVETTATO: Realizzato in Bakelite per assicurare una presa comoda e sicura; è dotato di un pratico foro in fondo al manico per appendere la padella
- ADATTA A TUTTE LE FONTI DI CALORE: Compatibile con piani cottura a gas, elettrici, in vetroceramica e a induzione
Dettagli
- Colore
- Oro Rosa
- Formato
- 26 cm
In breve
Lagostina Rosé, Padella Antiaderente Ø 26 cm, Colore Oro Rosa | Rivestimento Titanium, Indicatore di Calore Thermo-Signal, Manico Rivettato, Compatibile con Induzione costa 17,99 € su Amazon.it, rispetto a 27,90 € di prezzo precedente (risparmio 9,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 14:26; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 397 recensioni.
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