Rowenta Pure Pop, Ferro da Stiro Verticale Portatile, Giallo Limone, DR2025 | con Sistema Reversibile, Riscaldamento Rapido, Stira e Igienizza i Capi, Design Portatile, 1300W
4,3 su 5 su Amazon, 6.405 recensioni
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Caratteristiche
- FERRO DA STIRO VERTICALE: Con il ferro da stiro Rowenta Pure Pop puoi igienizzare e stirare in un unico movimento. Il sistema reversibile permette di passare dal lato vellutato, perfetto per stirare ogni tipo di tessuto, a quello anti-pelucchi, per capi sempre come nuovi
- STIRATURA SEMPLICE E INTUITIVA: Grazie all'emissione continua di vapore di 20 g/min, Pure Pop garantisce risultati perfetti su tutti i tessuti, garantendo capi freschi e un’igiene perfetta
- SISTEMA REVERSIBILE: Permette di passare comodamente da uno strumento all'altro. La spazzola anti-pelucchi permette di rimuovere pelucchi e capelli dai vestiti. Il lato vellutato è perfetto per stirare tutti i tipi di tessuti, senza il rischio di danneggiarli
- PRATICO E LEGGERO: Pure Pop è ultra compatto, sottile e leggero e può essere portato ovunque. Disponibile in quattro vivaci tonalità accattivanti: Rosso Corallo, Verde, Giallo, Giallo Limone
- RISCALDAMENTO RAPIDO: Il tempo di riscaldamento di soli 15 secondi rende Pure Pop lo stiratore verticale ideale per un uso frequente e per i ritocchi dell'ultimo minuto
- ADATTO A TUTTI I TESSUTI: La sua tecnologia permette di eliminare le pieghe e sanificare anche capi e tessuti più delicati, anche quelli più delicati
- 15 ANNI DI RIPARABILITÀ: Pezzi di ricambio disponibili nei nostri 6200 centri di riparazione internazionali, per riparazioni rapide e durature, come parte del nostro impegno nel contribuire alla protezione dell'ambiente e alla riduzione degli sprechi
Dettagli
- Colore
- Giallo Limone
In breve
Rowenta Pure Pop, Ferro da Stiro Verticale Portatile, Giallo Limone, DR2025 | con Sistema Reversibile, Riscaldamento Rapido, Stira e Igienizza i Capi, Design Portatile, 1300W costa 32,98 € su Amazon.it, rispetto a 34,82 € di prezzo precedente (risparmio 1,84 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 14:11; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 6.405 recensioni.
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