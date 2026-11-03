LEGO Icons Giardino autunnale del cottage 11372 | Set per adulti, kit di modellismo da esposizione, casa, alberi, animali e fiori, decorazione camera, idea regalo, 1102 pezzi
4,8 su 5 su Amazon, 196 recensioni
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Caratteristiche
- KIT DI MODELLISMO CON CASA LEGO: la costruzione LEGO Icons per adulti Giardino Autunnale del Cottage, offre un progetto rilassante per gli appassionati di costruzioni creative in mattoncini
- GIARDINO AUTUNNALE: include un cottage con 4 alberi LEGO, fiori, una meridiana, una casa per gli uccelli, un carretto delle verdure, uno gnomo da giardino e delle creature del bosco (pettirosso, picchio, scoiattolo, rana e lumaca)
- DECORAZIONE PER LA CASA O PER L'UFFICIO PERSONALIZZABILE: apri il cottage per accedere all'interno con cucina, e sposta gli alberi, le piante LEGO e gli elementi decorativi per creare il tuo design in giardino
- SET LEGO DA COLLEZIONE: questo modellino da costruire LEGO per adulti fai da te, parte della Collezione Giardini del Mondo LEGO Icons, presenta elementi con colori mai utilizzati prima
- REGALI CREATIVI GLI AMANTI DELLA NATURA: sorprendi una persona cara con questo regalo artistico; un pensiero per una donna o un uomo amanti delle decorazioni e dei set botanici LEGO Icons
- ISTRUZIONI PER LA COSTRUZIONE 3D: preparati a costruire come mai prima con l’app LEGO Builder, che consente di salvare i set, di monitorare i progressi fatti, e di ingrandire e ruotare il modello in 3D
Dettagli
- Colore
- Multicolor
In breve
LEGO Icons Giardino autunnale del cottage 11372 | Set per adulti, kit di modellismo da esposizione, casa, alberi, animali e fiori, decorazione camera, idea regalo, 1102 pezzi costa 74,99 € su Amazon.it, rispetto a 109,99 € di prezzo precedente (risparmio 35,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 17:14; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 196 recensioni.
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