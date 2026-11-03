PETTI Artigiani Italiani - Telo Arredo in Microfibra, Copritutto, Copridivano 400x270 cm, Fantasia Floreale 06 2 | Telo Protettivo Lavabile, Copriletto e Copritavolo Multiuso per Divani
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Caratteristiche
- 🛋 COPRIDIVANO DI STILE – Un telo arredo in microfibra che veste il divano con eleganza, proteggendolo dall’usura quotidiana e donando nuova armonia agli spazi. Ideale per chi desidera unire praticità e decoro.
- 🛏 COPRILETTO MULTIUSO – La microfibra morbida e leggera si posa sul letto come un drappo raffinato, offrendo protezione e bellezza. Perfetto per trasformare la camera da letto in un ambiente ordinato e accogliente.
- 🍷 COPRITAVOLO PRATICO – Disteso sulla tavola diventa un alleato discreto, salvaguardando le superfici con la resistenza della microfibra. Un tocco versatile, adatto sia agli interni che agli spazi esterni.
- 🛡 TELO PROTETTIVO VERSATILE – La trama resistente in microfibra difende arredi, letti e divani da macchie, polvere e piccoli imprevisti. Una scelta semplice che preserva la bellezza della casa nel tempo.
- 🧺 FACILE CURA QUOTIDIANA – Realizzato in microfibra, è lavabile in lavatrice e si asciuga rapidamente, mantenendo morbidezza e brillantezza. Praticità e durata si fondono con un’eleganza senza tempo.
Dettagli
- Colore
- Floreale 06-2
- Formato
- 400 x 270 cm
In breve
PETTI Artigiani Italiani - Telo Arredo in Microfibra, Copritutto, Copridivano 400x270 cm, Fantasia Floreale 06 2 | Telo Protettivo Lavabile, Copriletto e Copritavolo Multiuso per Divani costa 35,94 € su Amazon.it, rispetto a 59,90 € di prezzo precedente (risparmio 23,96 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 17:00; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 423 recensioni.
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