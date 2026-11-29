Colgate Max White Purple Serum 40ml, Booster Sbiancante Denti istantaneo, Sbianca istantaneamente, Formula a doppia azione per denti bianchi, tecnologia correzione immediata del colore
4 su 5 su Amazon, 2.385 recensioni
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Caratteristiche
- FORMULA A DOPPIA AZIONE: Il nostro siero sbiancante per denti viola ha una formula a doppia azione per una correzione immediata del colore (l'effetto istantaneo è temporaneo) e risultati duraturi di sbiancamento dei denti (rimuovendo le macchie superficiali con una spazzolatura due volte al giorno. I risultati individuali possono variare)
- TECNOLOGIA DI CORREZIONE DEL COLORE: il nostro siero viola è realizzato con tecnologia di correzione del colore per un sorriso immediatamente più bianco.
- MINERALI MICRO LUCIDANTI: Il nostro siero sbiancante per denti viola è realizzato con micro minerali lucidanti per rimuovere le macchie superficiali e ottenere risultati di sbiancamento duraturi.
- SORRISO SPLENDENTE FIN DAL PRIMO UTILIZZO: Il nostro booster sbiancante dopo la spazzolatura sbianca istantaneamente i denti per un sorriso brillante fin dal primo utilizzo.
- GUSTO RINFRESCANTE: il nostro siero viola è aromatizzato con menta e agrumi rinfrescanti, per un alito favolosamente fresco.
Dettagli
- Colore
- Purple
- Formato
- 40 ml (Confezione da 1)
In breve
Colgate Max White Purple Serum 40ml, Booster Sbiancante Denti istantaneo, Sbianca istantaneamente, Formula a doppia azione per denti bianchi, tecnologia correzione immediata del colore costa 8,99 € su Amazon.it, rispetto a 19,99 € di prezzo precedente (risparmio 11,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 13:08; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4 su 5 con 2.385 recensioni.
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