Beurer HK 43 termoforo, tappetino termico extra morbido con spegnimento automatico e 3 livelli di temperatura, con riscaldamento rapido, lavabile in lavatrice fino a 30 °C, Bianco
4,2 su 5 su Amazon, 112 recensioni
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Caratteristiche
- MASSIMO COMFORT: Il materiale super soffice e traspirante del cuscinetto termico è particolarmente morbido e delicato sulla pelle - ideale per rilassarsi
- CALORE BENEFICO: Grazie al riscaldamento rapido, il cuscino riscaldante si riscalda in pochissimo tempo e ti offre un calore piacevole, ogni volta che ne hai bisogno
- UTILIZZO SEMPLICE: Con l'interruttore a pulsante LED e 3 livelli di temperatura illuminati, è possibile impostare facilmente il calore desiderato del cuscinetto riscaldante
- USO SICURO: Il sistema di sicurezza Beurer protegge dal surriscaldamento, inoltre lo spegnimento automatico dopo 90 minuti offre ulteriore sicurezza nel caso in cui dimentichi di spegnerlo
- IGIENICO E FACILE DA PULIRE: Il cuscino riscaldante è lavabile in lavatrice a 30 °C grazie al telecomando staccabile, rimanendo così igienico e pulito
Dettagli
- Colore
- Bianco
In breve
Beurer HK 43 termoforo, tappetino termico extra morbido con spegnimento automatico e 3 livelli di temperatura, con riscaldamento rapido, lavabile in lavatrice fino a 30 °C, Bianco costa 29,99 € su Amazon.it, rispetto a 39,99 € di prezzo precedente (risparmio 10,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 11:20; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 112 recensioni.
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