PETTI Artigiani Italiani - Coppia di Federe Cuscino 40x80 cm in Microfibra, Federe Natalizie, Cuscini Arredo di Natale Camera da Letto, Divano, Salotto, Set 2 Fodere Copricuscino, Federa Gnomo 01
4,3 su 5 su Amazon, 126 recensioni
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Caratteristiche
- 🎄 Direttamente dal cuore del Natale firmato PETTI Artigiani Italiani, ecco la coppia di federe natalizie in stampa digitale 4K su microfibra anallergica: un tocco di magia per il tuo divano o la tua camera da letto.
- ✨ Un prodotto pensato per le feste, ideale per aggiungere stile, calore e atmosfera natalizia alla tua casa, con la qualità, morbidezza e resistenza che contraddistingue ogni creazione PETTI.
- 🧵 Realizzate con microfibra anallergica di alta qualità, queste federe uniscono morbidezza e praticità, perfette per rilassarsi accanto all’albero o per accogliere gli ospiti con un tocco decorativo festoso.
- 🎁 100% Made in Italy, confezionate con materiali atossici e naturali, le nostre federe sono sicure, sostenibili e rispettose della tua salute… oltre che belle da vedere sotto ogni luce natalizia.
- 📦 Il Set Coppia di Federe per Cuscini comprende 2X Federe per Cuscini di dimensioni 80x40 cm.
Dettagli
- Colore
- Gnomo 01
- Formato
- 80 x 40 cm, confezione da 2
- Pezzi nella confezione
- 2
In breve
PETTI Artigiani Italiani - Coppia di Federe Cuscino 40x80 cm in Microfibra, Federe Natalizie, Cuscini Arredo di Natale Camera da Letto, Divano, Salotto, Set 2 Fodere Copricuscino, Federa Gnomo 01 costa 11,02 € su Amazon.it, rispetto a 14,90 € di prezzo precedente (risparmio 3,88 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 11:05; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 126 recensioni.
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