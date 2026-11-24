Videocamera Blink Outdoor 4 con modulo di sincronizzazione di base, Videocamera Mini 2K+ Blink incluso
4,2 su 5 su Amazon, 215 recensioni
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Caratteristiche
- SICUREZZA COMPLETA PER INTERNI ED ESTERNI – Acquista la videocamera esterna 4 Blink senza fili e la Videocamera interna Mini 2K+ con alimentazione plug-in. Monitora la tua casa da ogni angolo, tutto dall'app Blink sul tuo smartphone.
- FOTOCAMERA INTERNA BLINK MINI 2K+ IN OMAGGIO – Il pacchetto include una Blink Mini 2K+ senza costi aggiuntivi. Goditi la risoluzione video 2K con zoom 4x e visione notturna a colori, per tenere tutto sotto controllo in qualsiasi momento.
- PILE CON DURATA FINO A DUE ANNI ALL'ESTERNO – La Videocamera esterna 4 funziona con pile AA al litio incluse con autonomia fino a due anni, senza bisogno di cablaggio. La Videocamera Mini 2K+ si collega per una copertura interna continua e sempre attiva.
- VEDI, SENTI E PARLA DA QUALSIASI POSTO – Prova la Live View, la visione notturna a infrarossi e l'audio bidirezionale chiarissimo su entrambi i dispositivi. La Videocamera Mini 2K+ ha anche la cancellazione del rumore per conversazioni più chiare in casa.
- RILEVAZIONE DI MOVIMENTO MIGLIORATA E AVVISI INTELLIGENTI — La Videocamera esterna 4 è dotata di rilevazione di movimento ottimizzata a doppia zona. Aggiungi un piano d'abbonamento Blink (venduto separatamente) per gli avvisi di presenza di persone e veicoli basati sull'intelligenza artificiale su entrambe le videocamere.
- UTILIZZA COME CAMPANELLO PER VIDEOCITOFONO – Associa la Videocamera Mini 2K+ a un Videocitofono Blink (venduto separatamente) e usala come un campanello plug-in, per ricevere avvisi in tempo reale all'interno della tua abitazione quando qualcuno è alla porta.
- SALVA E CONDIVIDI FILMATI – Archivia gli eventi in modo sicuro nel cloud con una prova gratuita di 30 giorni del piano d'abbonamento Blink. Conserva le registrazioni fino a 30 giorni con spazio di archiviazione illimitato. Modulo di sincronizzazione di base incluso.
- Per le offerte bundle, lo sconto verrà applicato su entrambi gli articoli al momento del pagamento.
Dettagli
- Formato
- 1 videocamera
In breve
Videocamera Blink Outdoor 4 con modulo di sincronizzazione di base, Videocamera Mini 2K+ Blink incluso costa 24,99 € su Amazon.it, rispetto a 124,98 € di prezzo precedente (risparmio 99,99 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 12:36; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 215 recensioni.
Informativa sulle offerte
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I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.