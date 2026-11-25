PUMA Buzz - Zaino da donna, piccolo, a strati, confezione da 1
4,6 su 5 su Amazon, 19.424 recensioni
-40% 16,89 €
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27,95 €, risparmi 11,06 €
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Caratteristiche
- Creato con almeno il 50% di materiale riciclato
- Scomparto principale con zip bidirezionale
- Scomparto anteriore con zip
- Tasca anteriore con zip
- Due tasche laterali in mesh
- Loghi PUMA
- Capacità: 13 l
- Dimensioni: A 37 cm x L 22 cm x P 15 cm
Dettagli
- Colore
- Small Midnight Petrol
- Formato
- S
In breve
PUMA Buzz - Zaino da donna, piccolo, a strati, confezione da 1 costa 16,89 € su Amazon.it, rispetto a 27,95 € di prezzo precedente (risparmio 11,06 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 10:04; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 19.424 recensioni.
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