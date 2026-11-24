Amazon Basics Staffa Fissa a Basso Profilo per Montaggio TV a Parete per TV da 32"–90", VESA 200x100mm fino a 600x400mm, Salvaspazio, Nero
4,8 su 5 su Amazon, 132 recensioni
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Caratteristiche
- COMPATIBILITÀ UNIVERSALE E SUPPORTO A PARETE FISSO: il supporto da parete per TV è compatibile con la maggior parte dei televisori da 32"–90" fino a 68kg, per un'installazione perfettamente dritta ogni volta
- 【Design sottile】Effetto TV sospesa e ordinata con soli 2,8cm di distanza dalla parete. Questa staffa a basso profilo consente di risparmiare spazio e offre un aspetto pulito e integrato che si adatta perfettamente all'estetica di qualsiasi ambiente.
- 【Tipo di parete compatibile】Questa staffa dispone di una piastra da parete lunga 61,0cm ed è adatta a montanti distanziati di 40,6cm, 45,7cm o 61,0cm. Questa lunghezza generosa consente di centrare perfettamente il televisore sulla parete senza la necessità di staffe di prolunga aggiuntive. È adatto a montanti in legno, pareti in mattoni o in calcestruzzo (Non solo per pareti in cartongesso).
- 【Il prodotto include】Dispositivi di fissaggio, livella a bolla, dima di montaggio e manuale utente.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- L
In breve
Amazon Basics Staffa Fissa a Basso Profilo per Montaggio TV a Parete per TV da 32"–90", VESA 200x100mm fino a 600x400mm, Salvaspazio, Nero costa 19,99 € su Amazon.it, rispetto a 31,09 € di prezzo precedente (risparmio 11,10 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 15:59; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 132 recensioni.
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