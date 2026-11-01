Rowenta Pro Power+ Stellar Hair Dryer, Asciugacapelli con Motore AC per Prestazioni da Salone, Tecnologia Ionica, con 2 Beccucci e Diffusore per Ricci, CV7231
4,1 su 5 su Amazon, 75 recensioni
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Caratteristiche
- ROWENTA PRO POWER+ STELLAR: L'asciugacapelli Rowenta offre risultati come al salone e styling impeccabile grazie ai suoi 2200 W di potenza
- PRESTAZIONI DA SALONE: Il motore AC professionale garantisce una durata fino a 2 volte superiore rispetto a un motore DC standard e un'asciugatura ultra-performante
- MASSIMA LUMINOSITÀ: La tecnologia ionica riduce l'elettricità statica e l'effetto crespo, lasciando i capelli disciplinati e brillanti
- IMPOSTAZIONI VERSATILI: 6 combinazioni di impostazioni (3 temperature e 2 velocità) e flusso d'aria fredda per adattare calore e flusso d'aria alle esigenze dei tuoi capelli
- CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: Asciugacapelli Rowenta Pro Power+ Stellar da 2200 W, beccuccio da 6 mm per piega liscia, beccuccio da 9 mm per piega voluminosa, diffusore per ricci definiti, 10 sticker
- 15 ANNI DI RIPARABILITÀ: pezzi di ricambio disponibili nei nostri 6200 centri di riparazione internazionali, per riparazioni rapide e durature, come parte del nostro impegno nel contribuire alla protezione dell'ambiente e alla riduzione degli sprechi
Dettagli
- Colore
- Blu & Oro Rosa | 3 Accessori
In breve
Rowenta Pro Power+ Stellar Hair Dryer, Asciugacapelli con Motore AC per Prestazioni da Salone, Tecnologia Ionica, con 2 Beccucci e Diffusore per Ricci, CV7231 costa 36,09 € su Amazon.it, rispetto a 39,99 € di prezzo precedente (risparmio 3,90 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 17:00; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 75 recensioni.
Informativa sulle offerte
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