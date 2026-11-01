ORICO Supporto Telefono Scrivania con Rotazione a 360°, Porta Cellulare da Tavolo, Portatile Regolabile e Pieghevole, per iPhone 17/16/15/14/13/12 Pro Max e Smartphone fino a 6,9" – PS2, Grigio
4,6 su 5 su Amazon, 207 recensioni
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Caratteristiche
- Stabilità da Scrivania Robusta come la Roccia: Questo porta telefono in alluminio è dotato di una struttura rinforzata e una base pesata, capace di supportare smartphone fino a 0,8 kg (1,7 libbre) e con schermo di 6,9 pollici. Il design compatto garantisce stabilità e sicurezza al dispositivo durante le regolazioni dell’angolo nel quotidiano uso
- Rotazione a 360° Fluida: La base rotante con ammortizzazione di precisione permette un movimento a 360° senza sforzo e con resistenza controllata. Questo supporto cellulare mantiene una posizionamento stabile mentre offre una sensazione di regolazione fluida e raffinata
- Angoli di Visualizzazione Flessibili: Progettato come supporto per telefono regolabile, il sistema di cerniere biaxiali offre una regolazione dell’inclinazione fluida da 0 a 180°. È possibile passare facilmente da chiamate di lavoro, alla visione di contenuti e alla ripresa video senza dover riposizionare il dispositivo
- Costruzione in Metallo Raffinata: Realizzato in lega di alluminio resistente, questo supporto cellulare da tavolo in metallo combina robustezza con un aspetto pulito e moderno. La struttura solida è progettata per un uso quotidiano costante sulla scrivania
- Design del Supporto Proteggente per Smartphone: Appositamente progettato per gli smartphone, questo supporto per cellulare adatta dispositivi fino a 6,9 pollici e dispone di punti di contatto in silicone per proteggere i bordi. (Non destinato per i tablet)
Dettagli
- Colore
- Grigio
In breve
ORICO Supporto Telefono Scrivania con Rotazione a 360°, Porta Cellulare da Tavolo, Portatile Regolabile e Pieghevole, per iPhone 17/16/15/14/13/12 Pro Max e Smartphone fino a 6,9" – PS2, Grigio costa 12,53 € su Amazon.it, rispetto a 16,99 € di prezzo precedente (risparmio 4,46 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 16:14; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 207 recensioni.
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