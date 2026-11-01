Transformers, Age of the Primes Voyager Class, Vector Prime dei Tredici, action figure convertibile da 17,5 cm, giocattoli di robot dagli 8 anni in su
4,6 su 5 su Amazon, 55 recensioni
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Caratteristiche
- VECTOR PRIME DEI TREDICI VOYAGER CLASS DA 17,5 CM: questa action figure Transformers misura 17,5 cm in modalità robot e presenta decorazioni e dettagli ispirati all'universo Transformers
- CONVERSIONE DA ROBOT A VEICOLO SPAZIALE CYBERTRONIANO: questo giocattolo Transformers si converte da robot a veicolo spaziale in 22 passaggi
- ACCESSORI ARTEFATTO PRIME: gli accessori Lama del Tempo e Chiave Cyber si collegano a entrambe le modalità
- PUNTI DI SNODO PER IL GIOCO E L'ESPOSIZIONE: le action figure Transformers Age of the Primes presentano punti di snodo per assumere pose degne di essere esposte o per giocare
- PARTE DELLA COLLEZIONE TRANSFORMERS AGE OF THE PRIMES: Vector Prime è uno dei Tredici Prime e può piegare lo spazio e il tempo stesso
- REGALI COLLEZIONABILI A TEMA TRANSFORMERS: le action figure Transformers sono una fantastica idea regalo per Natale, feste e compleanni per bambini e bambine dagli 8 anni in su o per chiunque collezioni i giocattoli Transformers
Dettagli
- Formato
- 17,5 cm
In breve
Transformers, Age of the Primes Voyager Class, Vector Prime dei Tredici, action figure convertibile da 17,5 cm, giocattoli di robot dagli 8 anni in su costa 37,99 € su Amazon.it, rispetto a 44,99 € di prezzo precedente (risparmio 7,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 18:33; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 55 recensioni.
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