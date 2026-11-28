BenQ MA320UP 32" 4K Monitor Nano Gloss per MacBook, doppia porta USB-C 90W/15W, abbinamento colori Mac, hub USB, controllo luminosità e volume su Mac, gamma cromatica P3
4,6 su 5 su Amazon, 115 recensioni
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Caratteristiche
- MOSTRA I COLORI MAC: Calibrato per MacBook con esclusiva regolazione colore BenQ, offre un'ampia gamma cromatica P3 per MacBook Air e Pro.
- COMANDI MACBOOK INTEGRATI: Regolazione di luminosità e volume direttamente dalla tastiera del MacBook.
- CONNETTIVITÀ VERSATILE: 2 porte HDMI e 2 USB-C; le due porte USB-C erogano 90W per il MacBook e 15W per ricaricare l'iPad o l'iPhone.
- NITIDEZZA MONITOR NANO GLOSS: Presenta dettagli cristallini con neri profondi, luci brillanti e contrasto vivace: mostra il Mac esattamente come va visto.
- SUPPORTO REGOLABILE: Regola altezza, inclinazione, rotazione e perno per ottenere massimo comfort.
Dettagli
- Colore
- Silver
- Formato
- 32”
In breve
BenQ MA320UP 32" 4K Monitor Nano Gloss per MacBook, doppia porta USB-C 90W/15W, abbinamento colori Mac, hub USB, controllo luminosità e volume su Mac, gamma cromatica P3 costa 449,98 € su Amazon.it, rispetto a 599,00 € di prezzo precedente (risparmio 149,02 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 21:53; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 115 recensioni.
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