Corsair SABRE v2 PRO MG FPS Mouse Da Gioco Wireless – Nero | Sensore MARKSMAN S Da 33.000 DPI, Hyper-Polling a 8.000 Hz, Magnesio Resistente, Leggero, Batteria Fino a 120 Ore,
4,4 su 5 su Amazon, 131 recensioni
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Caratteristiche
- Scocca in lega di magnesio resistente: progettata per gamer d’élite che ricercano la perfezione. È robusto e veloce, ma offre anche la sensazione di qualità e il raffreddamento aggiuntivo di una scocca in lega di magnesio. Raggiunge un equilibrio ottimale tra mira ad alta precisione e solidità necessaria per resistere alla routine quotidiana.
- Massimizza ogni millisecondo: hyper-polling a 8.000 Hz per una trasmissione degli input senza latenza, fino a otto volte più veloce rispetto al polling standard. Tramite cavo o SLIPSTREAM WIRELESS, i tuoi comandi vengono registrati all’istante, quando ogni millisecondo è importante.*Il raggiungimento dell’hyperpolling a 8.000 Hz dipende dalle specifiche della CPU.
- Precisione fenomenale: Dotato del sensore MARKSMAN S di CORSAIR per un tracciamento reale di 33.000 DPI, velocità di 750 IPS e accelerazione di 50 G. Mantieni l’obiettivo in scenari frenetici e ad alta pressione.
- Fino a 120 ore di durata della batteria in modalità wireless: sfrutta fino a 120 ore di gioco con una singola carica, sufficienti per affrontare lunghe partite o tornei.*Durata della batteria fino a 120 ore utilizzando 2,4 GHz con frequenza di polling di 1 kHz
- Tre versatili modalità di connessione: connettiti come vuoi! Scegli tra laflessibilità della connettività wireless a 2,4 GHz, il Bluetooth oppure usa il cavo USB-C per il collegamento diretto.
Dettagli
- Colore
- Nero
In breve
Corsair SABRE v2 PRO MG FPS Mouse Da Gioco Wireless – Nero | Sensore MARKSMAN S Da 33.000 DPI, Hyper-Polling a 8.000 Hz, Magnesio Resistente, Leggero, Batteria Fino a 120 Ore, costa 89,99 € su Amazon.it, rispetto a 139,99 € di prezzo precedente (risparmio 50,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 11:06; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 131 recensioni.
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