SONGMICS Cestino da Cucina, Pattumiera a Pedale, 2 x 30 L, Acciaio | 2 Scomparti, Coperchio a Chiusura Morbida, Secchio Interno, 15 Sacchi Inclusi, Beige e Nero, Collezione PARY LTB741AZ02
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Caratteristiche
- Design elegante: Il look elegante in beige e nero si abbina perfettamente agli elettrodomestici da cucina e crea un aspetto armonioso in cucina.
- 2 pedali: Per aprire il cestino con un solo gesto, senza toccarlo con la mano, ideale per cucinare e prevenire la contaminazione incrociata. Per tenerlo aperto: premere il pedale, poi rilasciare e aprire manualmente il coperchio a 90°.
- Chiusura silenziosa: Realizzato in acciaio di alta qualità. Il coperchio si chiude in modo silenzioso e delicato, senza disturbare il riposo della famiglia.
- Secchi interni rimovibili: I 2 secchi interni rimovibili facilitano lo svuotamento e una pulizia profonda senza residui. I sacchi della spazzatura possono essere fissati in modo sicuro grazie al foro per i sacchi, prevenendo scivolamenti.
- Spazioso: Con 2 x 30 litri, offre molto spazio per la raccolta differenziata, riducendo la frequenza di svuotamento. Include 15 sacchi, pronto all'uso all'arrivo. È compatibile con i sacchi SONGMICS da 30 litri (codice H).
Dettagli
- Colore
- Crema
- Formato
- 2 x 30 L
In breve
SONGMICS Cestino da Cucina, Pattumiera a Pedale, 2 x 30 L, Acciaio | 2 Scomparti, Coperchio a Chiusura Morbida, Secchio Interno, 15 Sacchi Inclusi, Beige e Nero, Collezione PARY LTB741AZ02 costa 82,44 € su Amazon.it, rispetto a 95,99 € di prezzo precedente (risparmio 13,55 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 13:24; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 957 recensioni.
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