Lefant M210 Omni Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Rullo 20.000Pa | Anti Groviglio, Aspirapolvere Robot con Lavaggio ad Acqua Pulita,Mappatura ToF, Contenitore 800ml, 85mm, 2.4G WiFi
4,3 su 5 su Amazon, 4.248 recensioni
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Caratteristiche
- Lavaggio Continuo con Acqua Pulita: Il sistema esclusivo di pulizia continua utilizza il processo "spruzzo, pulizia, raschiatura e raccolta" per lavare il rullo durante il funzionamento. Il rullo da 20cm con 240 giri/min e pressione di 15N verso il pavimento aiuta a rimuovere macchie come caffè, salsa, succo, latte e ketchup.
- Mini Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo: Il design ultra sottile da 85mm e il corpo compatto da 28cm permettono a Lefant M210 Omni di muoversi facilmente sotto letti, divani e mobili bassi. Questo robot aspirapolvere lavapavimenti offre una copertura di pulizia superiore al 95%, raggiungendo anche gli spazi stretti e difficili da pulire.
- Aspirapolvere Robot 20.000Pa e Design Anti Groviglio: Lefant M210 Omni robot aspirapolvere offre una potente aspirazione da 20.000Pa per eliminare polvere, residui e peli di animali da tappeti e pavimenti duri. Il design dell'ingresso senza spazzola centrale riduce efficacemente il problema dei capelli aggrovigliati.
- Contenitore Polvere Extra Large da 800ml: Lefant M210 Omni robot aspirapolvere lavapavimenti è dotato di un contenitore polvere da 800ml ad alta capacità. Può raccogliere grandi quantità di capelli, polvere e residui senza frequenti svuotamenti durante la pulizia quotidiana, rendendo più semplice la manutenzione della casa.
- Stazione Autopulente Completa: La stazione multifunzione di Lefant M210 Omni dispone di un serbatoio acqua pulita da 2,4L e un serbatoio acqua sporca da 1,5L per separare acqua pulita e sporca. Quando il robot torna alla base, ricarica automaticamente acqua pulita, scarica l'acqua sporca, lava il rullo e completa l'asciugatura ad aria fredda. La pulizia quotidiana del pavimento richiede meno interventi manuali.
Dettagli
- Colore
- Nero Blu
In breve
Lefant M210 Omni Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Rullo 20.000Pa | Anti Groviglio, Aspirapolvere Robot con Lavaggio ad Acqua Pulita,Mappatura ToF, Contenitore 800ml, 85mm, 2.4G WiFi costa 199,99 € su Amazon.it, rispetto a 559,90 € di prezzo precedente (risparmio 359,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 11:02; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 4.248 recensioni.
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