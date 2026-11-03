Vaessen Creative Nastro di Raso Argento - 20 m x 50 mm - Doppia Faccia
4,8 su 5 su Amazon, 17 recensioni
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Caratteristiche
- NASTRO REGALO – Dona eleganza e lusso ai tuoi regali con il nastro di raso; questi nastro da bricolage di alta qualità presentano una finitura lucida su entrambi i lati e sono ideali per confezioni regalo e decorazioni
- INFINITE IDEE DECORATIVE – Realizza fiocchi per la corona dell’Avvento e lanterne, decora i capelli o i barattoli, oppure utilizza il nastro come decorazione da tavola, gancio per palline di Natale o nastro per occasioni festive
- CONFEZIONE PRATICA – Il nastro è avvolto su un rotolo di cartone; la confezione piatta è dotata di una linguetta per essere appesa e può essere impilata - fai passare il nastro attraverso la fessura della confezione per riporlo in modo ordinato
- NASTRO DI ALTA QUALITÀ – Il nastro in tessuto è di qualità eccellente, facile da tagliare e non si sfilaccia facilmente grazie ai bordi cuciti e alla finitura su entrambi i lati; inoltre, i colori non sbiadiscono nel tempo
- CONTENUTO – Include nastro di raso da 20 m x 50 mm nei colori argento; il nastro di raso Vaessen Creative è disponibile anche in colori singoli, misure e set tematici come baby shower, Natale e matrimoni
Dettagli
- Colore
- Argento
- Formato
- 20m x 50mm
In breve
Vaessen Creative Nastro di Raso Argento - 20 m x 50 mm - Doppia Faccia costa 8,40 € su Amazon.it, rispetto a 12,99 € di prezzo precedente (risparmio 4,59 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 14:25; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 17 recensioni.
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