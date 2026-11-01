Tommy Hilfiger Felpa con Cappuccio da Uomo, Blu Opulento, M
4,3 su 5 su Amazon, 22 recensioni
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Caratteristiche
- ICONICITÀ INTRAMONTABILE: L’originale felpa con cappuccio Tommy Hilfiger presenta un design casual. Il pullover piace soprattutto per il morbido tessuto e il taglio classico.
- VESTIBILITÀ OTTIMALE: Il design senza tempo di questo pullover con cappuccio e coulisse dona a ogni corporatura. Inoltre, è ideale anche come felpa sportiva da regalare a persone di tutte le età.
- PER OGNI OCCASIONE: Questa felpa casual con cappuccio si distingue per l’elevata comodità. Ideale per praticare sport o da indossare durante il giorno. Il logo Tommy Hilfiger sul petto cattura gli sguardi.
- MATERIALE E LAVAGGIO: Questa felpa con cappuccio è al 100% in cotone da colture in conversione. È lavabile in lavatrice.
- QUALITÀ GARANTITA: Dal 1985, questo marchio di moda si distingue in tutto il mondo per qualità e semplicità, oltre che per gli stili che propone nei rinomati colori blu scuro, bianco e rosso.
Dettagli
- Colore
- Blue (Opulent Blue)
- Formato
- M
In breve
Tommy Hilfiger Felpa con Cappuccio da Uomo, Blu Opulento, M costa 49,99 € su Amazon.it, rispetto a 109,90 € di prezzo precedente (risparmio 59,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 17:24; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 22 recensioni.
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