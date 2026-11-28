Sony PS-LX5BT giradischi premium wireless Bluetooth, riproduzione automatica, trasmissione a cinghia, testina di alta qualità,audio Hi-Res wireless, preamplificatore phono, funzionamento a 2 velocità.
4,4 su 5 su Amazon, 67 recensioni
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Caratteristiche
- Goditi una riproduzione fluida e semplice, grazie alla trazione a cinghia completamente automatica con funzionamento one-touch.
- Ascolta un suono caldo e dettagliato, con tracciamento stabile, minore usura e una resa chiara garantita dalla testina MM e dalla pressione ottimizzata della puntina a 2,0 g ± 0,5 g.
- Adatta il giradischi al tuo setup con lo switch di gain regolabile (LOW/MEDIUM/HIGH) e l’uscita audio placcata oro per un trasferimento del segnale pulito.
- Assicura una rotazione stabile grazie al cabinet antivibrazione, al piatto in alluminio pressofuso e al tappetino in gomma antiscivolo.
- Trasmetti i tuoi vinili in alta risoluzione a speaker o cuffie wireless tramite Bluetooth con supporto aptX.
In breve
Sony PS-LX5BT giradischi premium wireless Bluetooth, riproduzione automatica, trasmissione a cinghia, testina di alta qualità,audio Hi-Res wireless, preamplificatore phono, funzionamento a 2 velocità. costa 224,93 € su Amazon.it, rispetto a 399,00 € di prezzo precedente (risparmio 174,07 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 20:51; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 67 recensioni.
Informativa sulle offerte
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