Assorbenti LINES È LUNGO con ali x66 pezzi per ciclo mestruale | l'unico assorbente con struttura in Lactifless, il LINES più assorbente e flessibile della gamma Lines, con Odor Protection
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Caratteristiche
- IL PIU' ASSORBENTE: Grazie alla struttura in Lactifless, un materiale innovativo, ipoallergenico e mai usato prima, sviluppato e brevettato con il preciso obiettivo di soddisfare le esigenze delle donne ed offrire il comfort di cui hanno bisogno.
- IL PIU' FLESSIBILE: Grazie alla sua flessibilità si adatta facilmente al corpo della donna, quasi come se sparisse.
- PROTEZIONE E ASCIUTTEZZA: Grazie all'esclusivo Design "Assorbenza infinity" I micro-fori e canalini assorbono rapidamente il flusso offrendo una sensazione di asciuttezza e protezione.
- ALI E LUNGHEZZA: Con i suoi 27 cm di lunghezza, LINES è LUNGO con ali offre protezione durante la giornata. Dotato di ali che aderiscono comodamente allo slip.
- ODOR PROTECTION: Gli assorbenti LINES È hanno la tecnologia con Odor Protection per una sensazione di freschezza come appena indossato
Dettagli
- Formato
- Lungo
In breve
Assorbenti LINES È LUNGO con ali x66 pezzi per ciclo mestruale | l'unico assorbente con struttura in Lactifless, il LINES più assorbente e flessibile della gamma Lines, con Odor Protection costa 14,60 € su Amazon.it, rispetto a 20,90 € di prezzo precedente (risparmio 6,30 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 12:07; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,9 su 5 con 23 recensioni.
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