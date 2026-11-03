Wilkinson Sword Hydro 5, rasoio uomo, formato da 10 ricariche + 2 omaggio | Rasoio da uomo a 5 lame, doppia lubrificazione, gel idratante con aloe vera, testina di precisione, 10 ricariche + 2 omaggio
4,6 su 5 su Amazon, 636 recensioni
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Caratteristiche
- INCREDIBILMENTE IDRATANTI: i rasoi da uomo Hydro 5 per pelli sensibili sono dotati di un'esclusiva formula in gel idratante(1) con Aloe Vera lenitiva: un'ottima aggiunta al tuo kit da viaggio o alla tua borsa da toilette
- DOPPIA LUBRIFICAZIONE: rasoi da uomo progettati per una rasatura con lubrificazione prima e dopo. Le lame contribuiscono a ridurre l’attrito fino al 40% (3). Ideali per la rasatura quotidiana. (3)In media, rispetto alla striscia lubrificante Quattro.
- 5 LAME RIVESTITE IN CARBONIO: con lame di precisione realizzate con nanotecnologia e un rivestimento multistrato in carbonio, per un'affilatura sempre costante
- REGOLABARBA DI PRECISIONE: il kit da uomo completo; Ti basta usarlo rovesciato per definire la barba o i punti difficili e applicare il suo speciale gel idratante; Perfetto come regolabarba, per il viso o per il corpo
- RICARICHE PER RASOI: tutti i manici dei rasoi da uomo Hydro sono compatibili con le ricariche di lame Hydro; Un rasoio di cui gli uomini possono fidarsi. Wilkinson Sword, maestri della rasatura dal 1772
Dettagli
- Colore
- Non Applicabile
- Formato
- 1 unità (Confezione da 12)
- Pezzi nella confezione
- 12
In breve
Wilkinson Sword Hydro 5, rasoio uomo, formato da 10 ricariche + 2 omaggio | Rasoio da uomo a 5 lame, doppia lubrificazione, gel idratante con aloe vera, testina di precisione, 10 ricariche + 2 omaggio costa 15,57 € su Amazon.it, rispetto a 25,95 € di prezzo precedente (risparmio 10,38 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 16:29; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 636 recensioni.
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