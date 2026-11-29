UGREEN FineTrack 2 Smart Finder Design Calcio Supporto iOS Nero Blu | Fluorescenza, 110dB, Localizzatore IP68, SmartTag Bluetooth, Localizzazione per Chiavi Bagaglio Portafoglio Zaino Borsa
4,1 su 5 su Amazon, 16 recensioni
-47% 7,99 €
Prima
14,99 €, risparmi 7,00 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- [ Suono Potente da 110 dB ] Quando il tracker è nelle vicinanze, tocca l’app Find My o chiedi aiuto a Siri. L’altoparlante integrato emette un segnale acustico da 110 dB per indicarne il luogo. Il volume elevato da 110 dB consente di superare rumori e ostacoli, aiutandoti a individuare rapidamente l’oggetto tra molti altri. Nota: solo iOS, iPadOS e macOS; non compatibile Android.
- [ Design da Calcio e Rivestimento Fluorescente ] Il design a forma di pallone da calcio è moderno, a differenza dell'aspetto di un tracker, soddisfa le tue esigenze antifurto e estetico e pratico da trasportare. Il tracker utilizza materiale fluorescente e rivestimento riflettente, garantendo un’elevata visibilità anche in ambienti bui o complessi. Di notte, all’aperto o in condizioni di scarsa illuminazione, aiuta a ritrovare rapidamente gli oggetti.
- [ IP68 Resistente ad Acqua e Polvere ] Dotato di certificazione IP68, il massimo livello di protezione contro acqua e polvere, questo tracker resiste alla polvere e all’immersione prolungata sott’acqua secondo lo standard IEC 60529 (fino a 2 metri di profondità per un massimo di 60 minuti). Perfetto per l’uso all’aperto, sia sotto la pioggia, in ambienti umidi o persino durante il nuoto del tuo animale domestico, garantisce un tracciamento preciso dei tuoi oggetti smarriti.
- [ Certificato Find My (Solo iOS) ] Certificato dall’app Find My, è sicuro e affidabile, così non dovrai preoccuparti di eventuali perdite di privacy. Questo tracker per oggetti può essere utilizzato per tracciare chiavi, portafoglio, borsa, passaporto, valigia, bicicletta, auto e molto altro. Nessuna installazione richiesta; basta collegarlo tramite l’app Find My integrata nel tuo iPhone (compatibile con iPhone 18 Pro/iPhone 18 Pro Max/iPhone 17 e altre serie iPhone).
- [ Avviso di Smarrimento e Localizzazione Globale ] Se il dispositivo associato supera una certa distanza, il telefono riceverà un avviso di smarrimento e mostrerà l’ultima luogo nota. Con alla rete Find My, centinaia di milioni di dispositivi iOS nel mondo possono aiutarti a localizzare i tuoi oggetti. Il tracker supporta la condivisione della luogo con un massimo di 5 persone, così familiari e amici possono aiutarti a ritrovare un oggetto smarrito.
Dettagli
- Colore
- Blu
In breve
UGREEN FineTrack 2 Smart Finder Design Calcio Supporto iOS Nero Blu | Fluorescenza, 110dB, Localizzatore IP68, SmartTag Bluetooth, Localizzazione per Chiavi Bagaglio Portafoglio Zaino Borsa costa 7,99 € su Amazon.it, rispetto a 14,99 € di prezzo precedente (risparmio 7,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 13:40; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 16 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.