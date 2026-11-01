roborock Qrevo S Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio Panno 75°C | Asciugatura Aria Calda 45°C, 18.500Pa, Antigroviglio, Evitare Ostacoli, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti, Nero
4,5 su 5 su Amazon, 5.616 recensioni
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Caratteristiche
- Stazione di ricarica all-in-one per una pulizia senza intervento manuale: La stazione di ricarica aggiornata svuota automaticamente la polvere in un sacchetto sigillato da 2,7 litri che dura 7-9 settimane, mentre la funzione di pulizia automatica ad alta temperatura a 75 °C aiuta a igienizzare i panni dopo ogni utilizzo e l'asciugatura con aria calda a 45 °C li tiene pronti per il successivo ciclo di pulizia, rendendo la cura quotidiana dei pavimenti semplice e pratica per le case con animali domestici
- Aspirazione potente a 18.500 Pa: Progettato per prestazioni di pulizia quotidiane elevate, il robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura offre una potente aspirazione per rimuovere senza sforzo polvere, briciole, lettiera per gatti, detriti ostinati e peli di animali domestici da pavimenti duri, tappeti e angoli, contribuendo a mantenere ogni stanza igienizzata e impeccabile con meno fatica
- Sistema anti-groviglio per case con animali domestici: Progettati per le case con animali domestici e per chi ha i capelli lunghi, la spazzola laterale antigroviglio, la spazzola principale interamente in gomma e la ruota omnidirezionale facile da pulire contribuiscono a ridurre l'avvolgimento di peli e capelli e a semplificare la manutenzione
- Lavaggio intelligente per le macchie quotidiane: Dagli schizzi in cucina alle briciole di cereali, dalle impronte di zampe di animali domestici alle impronte di tutti i giorni, l'avanzato sistema a doppio panno affronta con facilità lo sporco quotidiano, regolando il flusso dell'acqua per pavimenti più puliti e igienizzati in tutta la casa
- Aggiramento degli ostacoli e pulizia degli spazi sotto i mobili da 9,65 cm: Grazie al sistema intelligente di rilevamento degli ostacoli, il robot evita con precisione scarpe, giocattoli e gambe dei mobili, scorrendo agevolmente sotto letti e divani per rimuovere la polvere nascosta negli spazi ristretti e garantire una copertura più completa
- Strategia personalizzata per i tappeti in ogni stanza: Il robot si adatta automaticamente ai diversi tipi di tappeti grazie alla maggiore potenza di aspirazione, alla capacità di sollevamento del panno di 10 mm e alle modalità di pulizia personalizzate, contribuendo a proteggere le fibre dei tappeti e garantendo al contempo una pulizia più profonda di tappeti e superfici in moquette
- Pulizia accurata di tutta la casa: Grazie alla tecnologia Roborock SmartPlan 2.0 basata sull'AI, le impostazioni per la pulizia si adattano automaticamente in base alla disposizione della casa, ai tipi di pavimento e alla cronologia delle pulizie. Goditi una pulizia efficace con un livello di rumorosità di soli 55 dB, ideale per le case con bambini e animali domestici
- *Supporta solo WiFi a 2,4 GHz
Dettagli
- Colore
- Nero
In breve
roborock Qrevo S Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio Panno 75°C | Asciugatura Aria Calda 45°C, 18.500Pa, Antigroviglio, Evitare Ostacoli, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti, Nero costa 349,99 € su Amazon.it, rispetto a 589,99 € di prezzo precedente (risparmio 240,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 17:54; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 5.616 recensioni.
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