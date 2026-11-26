ORICO Chiavetta USB C 256 GB USB 3.2, fino a 400 MB/s, USB-A e Type-C | Lettura e 300 MB/s Scrittura, Corpo in Metallo Girevole, Memoria Esterna per iPhone 15/16/17, Android, PC e Laptop
4,4 su 5 su Amazon, 223 recensioni
-33% 39,99 €
Prima
59,99 €, risparmi 20,00 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- Trasferimento ultraveloce fino a 400 MB/s：Questa chiavetta USB ad alte prestazioni offre una velocità di lettura fino a 400 MB/s e scrittura fino a 300 MB/s, garantendo trasferimenti rapidi anche con file di grandi dimensioni. Perfetta per video 4K, immagini ad alta risoluzione, giochi e backup professionali, mantiene prestazioni elevate rispetto alle normali pendrive USB.
- Doppia interfaccia USB-C e USB-A senza adattatori：Dotata di doppio connettore USB-C e USB-A, questa chiavetta USB C permette di trasferire facilmente dati tra smartphone, tablet, laptop e PC. Ideale come memoria esterna telefono per backup di foto e video da dispositivi Android e iPhone 15-17 con porta USB-C, senza bisogno di adattatori.
- Corpo in lega di zinco resistente e dissipazione efficiente：Realizzata in metallo con lega di zinco di alta qualità, questa pendrive USB C offre maggiore resistenza rispetto ai modelli in plastica. Il design robusto protegge dai danni quotidiani e favorisce la dissipazione del calore durante trasferimenti prolungati ad alta velocità, ideale per uso frequente e portatile.
- Ampia compatibilità con dispositivi e sistemi：Questa chiavetta USB type C è compatibile con computer, smart TV, autoradio, iPad, MacBook, smartphone Android e iPhone 15-17. Supporta USB 3.0/2.0 ed è utilizzabile con Windows, macOS, Linux e Android. Non compatibile con dispositivi dotati di porta Lightning.
- Grande capacità fino a 512GB per ogni esigenza：Disponibile da 64GB a 512GB, questa pendrive USB offre spazio sufficiente per documenti di lavoro, foto, video 4K e file di grandi dimensioni. Una soluzione pratica come memoria esterna iphone e memoria esterna per archiviazione quotidiana, backup e trasferimento dati. Garanzia limitata di 3 anni inclusa.
Dettagli
- Colore
- G102-TLC-400MB/s
- Formato
- 256GB
In breve
ORICO Chiavetta USB C 256 GB USB 3.2, fino a 400 MB/s, USB-A e Type-C | Lettura e 300 MB/s Scrittura, Corpo in Metallo Girevole, Memoria Esterna per iPhone 15/16/17, Android, PC e Laptop costa 39,99 € su Amazon.it, rispetto a 59,99 € di prezzo precedente (risparmio 20,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 21:38; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 223 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.