Wilkinson Sword Intuition Complete Care Mini, rasoio donna, con custodia | Mini rasoio donna con 5 lame Ultra Glide, siero Hydra-Boost, acido ialuronico, 1 ricarica, 1 custodia ad asciugatura rapida
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Caratteristiche
- SCORREVOLEZZA ULTRA GLIDE: cinque lame Ultra Glide offrono una rasatura profonda e liscia; puoi fare affidamento su questi rasoi da donna per raggiungere con facilità anche le zone del corpo più difficili in qualsiasi viaggio
- PROTEZIONE CUSTODIA DA VIAGGIO: la custodia da viaggio compatta e ad asciugatura rapida mantiene il tuo rasoio da viaggio pulito e protetto; progettata per essere riposta facilmente e per un'asciugatura rapida tra un utilizzo e l'altro
- SIERO HYDRA-BOOST(TM): questi mini rasoi da donna sono dotati di siero Hydra-Boost(TM) con un tocco di acido ialuronico che crea una scorrevolezza idratante che dura fino a due ore dopo la rasatura
- FORMULA DELICATA SULLA PELLE: fantastico rasoio da donna adatto per le pelli sensibili; è dermatologicamente testato con una formulazione vegana, perché una pelle fantastica dovrebbe sempre viaggiare in comodità
- CONFEZIONE COMPLETE CARE: include un manico per rasoio da donna, una ricarica per rasoio e una custodia da viaggio ad asciugatura rapida; compatibile con tutti i rasoi Intuition Complete Care per perfezionare il tuo kit da rasatura da viaggio per donna
Dettagli
- Colore
- Non applicabile
- Formato
- 3 unità (Confezione da 1)
In breve
Wilkinson Sword Intuition Complete Care Mini, rasoio donna, con custodia | Mini rasoio donna con 5 lame Ultra Glide, siero Hydra-Boost, acido ialuronico, 1 ricarica, 1 custodia ad asciugatura rapida costa 6,39 € su Amazon.it, rispetto a 8,90 € di prezzo precedente (risparmio 2,51 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 14:41; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 242 recensioni.
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