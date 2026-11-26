KitchenAid Classic Robot da Cucina 4.3L Testa Inclinabile, 10 Velocità con Avvio Soft, Frullino Piatto, Gancio & Frusta, Miscelazione Planetaria, 59 Punti Contatto, Cardamom
5 su 5 su Amazon, 6 recensioni
299,00 €
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Caratteristiche
- Capacità compatta da 4,3L: ideale per coppie e piccoli nuclei familiari — perfetta per un pane, una teglia di biscotti o una torta a due strati, senza occupare troppo spazio sul piano
- 10 velocità con avvio graduale: dalla miscelazione delicata alla montatura ad alta velocità per meringa e panna ferma. L'avvio soft evita schizzi ad ogni accensione.
- Miscelazione planetaria con 59 punti di contatto: il gancio segue un'orbita planetaria toccando 59 punti nella ciotola, garantendo un'incorporazione completa senza residui di farina
- Tre accessori inclusi: foglia per impasti morbidi e purè, gancio per pane e pizza, frusta per panna e albumi. Attacco e distacco in pochi secondi con sgancio rapido.
- Compatibile con oltre 15 accessori KitchenAid: il mozzo anteriore accetta sfogliatrice, tritacarne, gelatiera, spiralizzatore e molto altro — un unico mixer, infinite possibilità
Dettagli
- Colore
- Cardamone
In breve
KitchenAid Classic Robot da Cucina 4.3L Testa Inclinabile, 10 Velocità con Avvio Soft, Frullino Piatto, Gancio & Frusta, Miscelazione Planetaria, 59 Punti Contatto, Cardamom costa 299,00 € su Amazon.it. Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 19:35; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 5 su 5 con 6 recensioni.
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