Philips OneBlade Original 360 lame, compatibili con tutti i modelli OneBlade e Pro, 5 pezzi (modello QP450/50)
4,7 su 5 su Amazon, 24.653 recensioni
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Caratteristiche
- Le lame Philips OneBlade; cinque lame in acciaio inossidabile che durano fino a 20 mesi
- Lama 360 può flettersi in tutte le direzioni per adattarsi ai contorni del viso; il design consente un contatto e un controllo costanti sulla pelle
- Rade, regola e rifinisce i peli di qualsiasi lunghezza
- Il rivestimento scorrevole e le punte arrotondate proteggono la pelle garantendo precisione e una rasatura confortevole
- Rade anche i peli più lunghi
- Il set include: gruppo di lame per 20 mesi
Dettagli
- Colore
- Nero (360)
- Formato
- 1 unità (Confezione da 5)
- Pezzi nella confezione
- 5
In breve
Philips OneBlade Original 360 lame, compatibili con tutti i modelli OneBlade e Pro, 5 pezzi (modello QP450/50) costa 34,99 € su Amazon.it, rispetto a 57,99 € di prezzo precedente (risparmio 23,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 19:21; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 24.653 recensioni.
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