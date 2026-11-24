moto buds 2 (Audio Hi-Res, ANC Dinamica, fino a 48 di riproduzione, moto ai, design leggero e idrorepellente), Violet Ice
4,2 su 5 su Amazon, 57 recensioni
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Caratteristiche
- Driver grandi, suono ancora più grande. Prova un audio ricco e di qualità professionale grazie ai driver premium, Hi-Res Audio con LHDC (Low-Latency High-Definition Audio Codec) e all'audio spaziale.
- Silenzia il mondo, ascolta ciò che conta. Filtra i rumori con la cancellazione dinamica del rumore e fai sentire la tua voce in modo chiaro con i sei microfoni che supportano ENC (Environmental Noise Cancellation).
- Connessioni più smart per una giornata senza interruzioni. Ottieni funzionalità intelligenti e Moto AI per facilitarti la vita, consentendoti di passare da un dispositivo all'altro, mettere automaticamente in pausa i contenuti e molto altro ancora.
- Progettati per la vita quotidiana. Ascolta la musica e rispondi alle chiamate ovunque ti trovi grazie al design leggero e idrorepellente che garantisce comfort e resistenza.
Dettagli
- Colore
- Violet Ice
- Formato
- One Size
In breve
moto buds 2 (Audio Hi-Res, ANC Dinamica, fino a 48 di riproduzione, moto ai, design leggero e idrorepellente), Violet Ice costa 23,50 € su Amazon.it, rispetto a 79,90 € di prezzo precedente (risparmio 56,40 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 14:12; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 57 recensioni.
Informativa sulle offerte
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