Dyson V10 Konical Aspirapolvere Senza Fili Potente, Scopa Elettrica a Mano | Scopa elettrica senza fili e senza sacco. 150 AW¹, fino a 60 min di autonomia², filtrazione HEPA, coni antigroviglio
3,9 su 5 su Amazon, 121 recensioni
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Caratteristiche
- ASPIRAPOLVERE SENZA FILI POTENTE DA 150 AW – UNA VERA PULIZIA PROFONDA: Temi che un aspirapolvere senza fili pulisca peggio di uno con filo? La scopa elettrica senza fili Dyson V10 Konical offre 150 AW di potenza aspirante costante¹ grazie a un motore digitale Dyson che gira fino a 110.000 giri/min. I 15 cicloni Root Cyclone separano polvere e detriti dal flusso d'aria per un'aspirazione che resta potente. Un aspirapolvere potente per tutta la casa, che rimuove lo sporco incrostato da tappeti e moquette e la polvere sottile da parquet, piastrelle e laminato.
- SPAZZOLA ALL FLOOR CONES – UNA SOLA SPAZZOLA PER TAPPETI E PAVIMENTI: Non serve più cambiare spazzola da una stanza all'altra. La nuova spazzola All Floor Cones combina setole rigide in nylon che penetrano a fondo in tappeti e moquette con fibre morbide che catturano la polvere sottile e i detriti più grandi dai pavimenti duri. Passa dal tappeto del soggiorno alle piastrelle della cucina e al parquet dell'ingresso senza fermarti. Una sola spazzola per tutti i tipi di pavimento: la scopa elettrica per parquet e tappeti che rende le pulizie più rapide e semplici.
- CONI ANTIGROVIGLIO – SPECIALE PELI DI ANIMALI: Basta capelli aggrovigliati da tagliare via dalla spazzola. Due spazzole coniche rotanti rimuovono e districano capelli lunghi e peli di animali fino a 63 cm³ e li spingono direttamente nel contenitore, senza che si avvolgano. Un aspirapolvere per peli di animali ideale per chi ha cani e gatti e razze che perdono molto pelo: aspira peli di cane e aspira peli di gatto. La mini turbospazzola rimuove i peli da cucce, scale, divani e sedili dell'auto: un aspirapolvere che continua a pulire invece di intasarsi.
- ILLUMINAZIONE DELLA POLVERE – VEDI CIÒ CHE PRIMA TI SFUGGIVA⁶: Ti è mai capitato di passare l'aspirapolvere e ritrovare la polvere subito dopo? Un fascio di luce centrale simile a un laser illumina i pavimenti e rivela la polvere microscopica invisibile a occhio nudo, sotto i letti, lungo i battiscopa e negli angoli bui. Vedi esattamente dove pulire e sai quando il pavimento è davvero pulito. Una pulizia più accurata su parquet, laminato, vinile e piastrelle, perfetta per peli di animali e polvere sottile: un aspirapolvere senza fili con luce.
- FINO A 60 MINUTI DI AUTONOMIA² – TRE MODALITÀ DI POTENZA: Stanco della batteria che si scarica a metà delle pulizie? Il V10 Konical offre fino a 60 minuti di autonomia² con potenza costante, senza cali di aspirazione mentre la batteria si scarica: una scopa elettrica senza fili a lunga durata. Tre modalità di potenza: Eco per pulizie più lunghe, Med per l'uso quotidiano e MAX per lo sporco ostinato e i tappeti spessi. La batteria a clip può essere sostituita con una batteria di ricambio (venduta separatamente). Ricarica completa in circa 4 ore.
- ASPIRAPOLVERE PORTATILE SENZA FILI – DIVANO, MATERASSO E AUTO: Un solo apparecchio per pavimenti, scale, divani e auto. Rimuovi il tubo con un clic e il V10 Konical diventa un potente aspirapolvere a mano senza fili per scale, divano, materasso, mensole e interni dell'auto. L'accessorio a lancia arriva negli angoli e tra i sedili, mentre la mini turbospazzola rimuove lo sporco incrostato e i peli di animali dai tessuti. È allo stesso tempo un potente aspirapolvere per auto senza fili, un aspirapolvere per divano e un aspirapolvere per materassi.
- FILTRAZIONE HEPA – CATTURA IL 99,99 % DELLE PARTICELLE⁴: Molti aspirapolvere rimettono in circolo la polvere sottile nella stanza. La filtrazione HEPA a cinque stadi, completamente sigillata, del V10 Konical cattura il 99,99 % delle particelle microscopiche fino a 0,1 micron⁴, compresi allergeni come polline e polvere. Un aspirapolvere con filtro HEPA che espelle aria più pulita, ideale per chi soffre di allergie, per chi ha animali domestici e per le famiglie con bambini piccoli. Il filtro è lavabile: sciacqualo almeno una volta al mese per mantenere un'aspirazione potente.
- LEGGERO, SENZA SACCO E SEMPRE PRONTO: Con circa 2,65 kg⁵, il V10 Konical è un aspirapolvere senza fili leggero, facile da sollevare, da portare su per le scale e da manovrare intorno ai mobili, senza cavi da collegare. Il contenitore senza sacco si svuota in modo igienico con un semplice gesto ed espelle polvere e capelli in un solo movimento, senza sacchetti da comprare: un aspirapolvere senza sacco potente e pratico. Il supporto di ricarica a parete ripone e ricarica l'aspirapolvere, sempre pronto per il prossimo imprevisto, in un appartamento come in una casa.
- QUALE ASPIRAPOLVERE DYSON SCEGLIERE?: Scegli il V10 Konical per una sola spazzola per tutti i pavimenti, coni antigroviglio, illuminazione della polvere sui pavimenti e filtrazione HEPA, con 150 AW di aspirazione e fino a 60 minuti di autonomia. Scegli Dyson V8 Origin per un aspirapolvere senza fili essenziale e più leggero, con spazzola Motorbar antigroviglio e fino a 40 minuti di autonomia. Scegli Dyson V8 Cyclone per 150 AW e fino a 60 minuti con una spazzola Motorbar. Ogni modello si trasforma in un aspirapolvere portatile.
- ¹ Potenza aspirante misurata in modalità MAX. ² Fino a 60 minuti di autonomia in modalità Eco, in configurazione portatile con un accessorio non motorizzato; l'autonomia varia in base alla modalità di potenza e alla spazzola. ³ In base ai test Dyson su capelli lunghi fino a 63 cm. ⁴ Cattura il 99,99 % delle particelle fino a 0,1 micron; test ASTM F3150. ⁵ Peso approssimativo. ⁶ Illuminazione efficace sui pavimenti duri. Lava il filtro almeno una volta al mese. Nella confezione: V10 Konical, spazzola All Floor Cones, accessorio a lancia, mini turbospazzola, supporto a parete e caricatore.
Dettagli
- Colore
- Moulded Vinca / Black
- Pezzi nella confezione
- 5
In breve
Dyson V10 Konical Aspirapolvere Senza Fili Potente, Scopa Elettrica a Mano | Scopa elettrica senza fili e senza sacco. 150 AW¹, fino a 60 min di autonomia², filtrazione HEPA, coni antigroviglio costa 349,00 € su Amazon.it, rispetto a 499,00 € di prezzo precedente (risparmio 150,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 18:14; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 3,9 su 5 con 121 recensioni.
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