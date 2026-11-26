Hisense 65E8S Smart TV 65" ULED MiniLED Ultra HD 4K 144Hz HDR Dolby Vision | Full Array Local Dimming, Audio Dolby Atmos 2.1, Native 144Hz Game Mode, IMAX, VIDAA OS, WiFi, BT, Airplay2, Alexa, 2026
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Caratteristiche
- HI-QLED MINILED: La tecnologia Hi-QLED MiniLED offre una luminosità intensa e un contrasto netto, rivelando dettagli intricati sia nelle ombre che nelle luci. I neri appaiono più profondi, i colori più ricchi e luminosi e ogni scena rimane vivida, anche alla luce del giorno.
- NATIVE 144HZ GAME MODE: Gioca in modo fluido con la Native 144Hz Game Mode. La tecnologia VRR e la gestione del movimento a bassa latenza riducono al minimo scatti e tearing dello schermo, mantenendo immagini nitide e chiare, eliminando sfocature e scatti per offrire controlli iper-reattivi. È la fluidità di un monitor per PC di fascia alta, amplificata fino alle dimensioni di un salotto.
- DOLBY ATMOS CON SUBWOOFER INTEGRATO: Il subwoofer integrato riproduce bassi profondi e potenti direttamente dal televisore, aggiungendo corpo e ricchezza, per un suono più pieno e cinematografico, che porta l'energia del grande schermo a film, sport e giochi.
- HI-VIEW AI ENGINE: Un esperto di intelligenza artificiale dietro ogni immagine. Migliora la visione quotidiana con il motore AI Hi-View. Ottimizza automaticamente la luminosità, affina il contrasto e arricchisce i colori per offrire una nitidezza nitida, pari a quella del 4K, con tonalità più intense. Qualsiasi cosa tu guardi, sarà più bella che mai.
- AMD FREESYNC PREMIUM: La tecnologia AMD Variable Refresh Rate sincronizza la frequenza di aggiornamento del display con quella della tua scheda grafica per un’esperienza di gioco fluida e può persino aumentare artificialmente la frequenza di aggiornamento se la scheda grafica resta indietro, eliminando la latenza anche nei casi più estremi. Rimani completamente immerso nell’azione senza il rischio di tearing o micro-scatti quando tutto funziona in perfetta sincronia.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 65"
In breve
Hisense 65E8S Smart TV 65" ULED MiniLED Ultra HD 4K 144Hz HDR Dolby Vision | Full Array Local Dimming, Audio Dolby Atmos 2.1, Native 144Hz Game Mode, IMAX, VIDAA OS, WiFi, BT, Airplay2, Alexa, 2026 costa 487,42 € su Amazon.it, rispetto a 1.199,00 € di prezzo precedente (risparmio 711,58 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 20:37; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 132 recensioni.
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