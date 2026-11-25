AOC Gaming Monitor AG326UZD2 32" 3840x2160, UHD, 240Hz, QD-OLED Panel, 0.03ms GtG, USB Hub Speakers, Height Adjustment, (HDMI2x 2.1 DP 1x 2.1), HDR500 TrueBlack, FreeSync Prem. Pro, G-Sync Comp., Nero
4,3 su 5 su Amazon, 9 recensioni
673,96 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- Altoparlanti integrati 1W x2 – Suono stereo compatto ideale per uso quotidiano.
- Regolazione in altezza – Regola facilmente l’altezza del monitor per un comfort ergonomico ottimale.
- Hub USB integrato – Collega facilmente più dispositivi grazie alle porte USB integrate per periferiche e accessori.
- USB-C con Power Delivery – Collega, visualizza e ricarica il tuo laptop con un solo cavo per uno spazio di lavoro pulito ed efficiente.
- USB-C con Power Delivery – Collega, visualizza e ricarica il tuo laptop con un solo cavo per uno spazio di lavoro pulito ed efficiente.
Dettagli
- Colore
- Black
- Formato
- 32" | QD-OLED | UHD
In breve
AOC Gaming Monitor AG326UZD2 32" 3840x2160, UHD, 240Hz, QD-OLED Panel, 0.03ms GtG, USB Hub Speakers, Height Adjustment, (HDMI2x 2.1 DP 1x 2.1), HDR500 TrueBlack, FreeSync Prem. Pro, G-Sync Comp., Nero costa 673,96 € su Amazon.it. Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 14:07; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 9 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.