Sensodyne Sensibilità & Gengive, Dentifricio Quotidiano con Fluoro, 4x75 ml | Denti Sensibili e Gengive Sane, Gusto Menta Delicata
4,6 su 5 su Amazon, 2.411 recensioni
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Caratteristiche
- PER DENTI SENSIBILI E FASTIDI GENGIVALI: Il dentifircio Sensodyne Sensibilità&Gengive aiuta a combattere le Aree Sensibili attorno alle gengive e la placca batterica
- PROTEZIONE DALLA PLACCA: Formula con Micro Foamper combattere la placca batterica
- DOPPIO BENEFICIO con un UNICO DENTIFRICIO: il dentifricio Sensodyne Sensibilità&Gengive allevia la sensibilità dentale & aiuta a mantenere le gengive sane
- RIPRISTINA IL BIANCO NATURALE: il fluoro offre una protezione quotidiana dai denti sensibili, aiuta a restituire il bianco naturale dei tuoi denti e a prevenire le macchie
- Gusto menta per un alito fresco. Pacco da 4x75ml
Dettagli
- Colore
- Blue
- Formato
- 75 ml (Confezione da 4)
- Pezzi nella confezione
- 4
In breve
Sensodyne Sensibilità & Gengive, Dentifricio Quotidiano con Fluoro, 4x75 ml | Denti Sensibili e Gengive Sane, Gusto Menta Delicata costa 13,47 € su Amazon.it, rispetto a 21,32 € di prezzo precedente (risparmio 7,85 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 11:36; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 2.411 recensioni.
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