Venchi, Calendario Avvento 2026 Classico, 25 Cioccolatini, No Glutine, 181g | Cioccolatini Granblend al Latte e Fondente, Collezione Vintage Dream, Edizione Limitata, Calendario dell’Avvento 2026
4,4 su 5 su Amazon, 21 recensioni
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Caratteristiche
- Calendario Avvento: calendario dell'avvento classico con 25 cioccolatini assortiti Granblend al latte e fondente, ideale per accompagnare l’attesa del Natale con dolcezza
- Natale Venchi: l’anima del cioccolato Italiano in una collezione per celebrare momenti di piacere autentico, con ingredienti selezionati e confezioni raffinate, per vivere la magia delle feste nel segno del gusto e dell’autenticità
- Formato: calendario dell'avvento verticale da 181 g contenente 25 cioccolatini assortiti Granblend al latte e fondente
- Gusto: assortimento di cioccolato al latte cremoso e fondente intenso nati da pregiate miscele di cacao, ideale per farti vivere ogni giorno di dicembre con dolcezza e per offrirti un'esperienza ricca e avvolgente
- Il cioccolato Venchi è prodotto rigorosamente in Italia con ingredienti naturali e meno zuccheri, è senza glutine, senza olio di palma, senza coloranti, conservanti e componenti artificiali per garantire la massima qualità
Dettagli
- Formato
- Classico
In breve
Venchi, Calendario Avvento 2026 Classico, 25 Cioccolatini, No Glutine, 181g | Cioccolatini Granblend al Latte e Fondente, Collezione Vintage Dream, Edizione Limitata, Calendario dell’Avvento 2026 costa 11,49 € su Amazon.it, rispetto a 15,50 € di prezzo precedente (risparmio 4,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 08:31; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 21 recensioni.
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