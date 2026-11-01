UGREEN Zapix Caricatore USB C 45W PPS Ricarica Rapida iPhone con Cavo 1.5M | GaN Caricabatterie Compatibile con iPhone 18 Pro Max 17 Air 16 Plus Pixel 10 9 Pro Galaxy S26 S25 S24 Ultra iPad MacBook Neo
4,7 su 5 su Amazon, 142 recensioni
-29% 16,99 €
Prima
23,99 €, risparmi 7,00 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- [ Ricarica Ultrarapida da 45W ] Questo caricabatterie UGREEN eroga fino a 45W di potenza tramite porta USB C, ricaricando un iPhone dallo 0 % al 70 % in soli 30 minuti e un Galaxy S26 Ultra dallo 0 % al 78 % (i dispositivi della serie S precedenti al Galaxy S25 richiedono un cavo di ricarica PPS da 5A). È la soluzione di ricarica rapida ideale per l’uso quotidiano.
- [ Opzione di Ricarica Rapida Professionale ] Grazie alla ricarica rapida adattiva PPS ottimizzata e alla compatibilità multi-protocollo, questo alimentatore USB C è la soluzione di alimentazione ideale per il tuo iPhone e per la tua gamma Galaxy. Con una potenza massima di 45W, questo caricabatterie rapido USB C permette anche di ricaricare velocemente il tuo MacBook Air. Sempre connesso, efficiente e produttivo.
- [ Protezione di Ricarica Completa ] Equipaggiato con la tecnologia GaN II all’avanguardia e con più sistemi di protezione, questo caricabatterie USB C protegge il tuo dispositivo in tempo reale contro sovratensioni, cortocircuiti, surriscaldamento e sovraccarico. Il guscio in materiale ignifugo garantisce una ricarica ancora più sicura.
- [ Ideale in mobilità ] Grazie alla tecnologia GaN II e a una densità di potenza più efficiente, questo caricabatterie USB C da 45W resta molto sottile e compatto: si infila comodamente nella tua borsa e ti accompagna ovunque con la mente serena.
- [ Compatibilità Universale ] Questo caricabatterie 45W USB C è compatibile con Galaxy S26 Ultra, S26+, S26, S25, S24, S23, S22, S21, A16, A15, A05s, A06, A55, A34, iPhone 18 Pro, 18 Pro Max,17, 17e, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max, 15, 14, 13, 12, 11, Galaxy Tab S11 Ultra / S11+ / S10 / S9 / S8 / S7 / A9+ / A9 / A8 / A7, MacBook Air / Pro / Neo M4 M3 M2 M1, Pixel 10 / 9 / 8 / 7 / 6, Pixel 10 Pro Fold, iPad Pro / Air / mini, Steam Deck.
In breve
UGREEN Zapix Caricatore USB C 45W PPS Ricarica Rapida iPhone con Cavo 1.5M | GaN Caricabatterie Compatibile con iPhone 18 Pro Max 17 Air 16 Plus Pixel 10 9 Pro Galaxy S26 S25 S24 Ultra iPad MacBook Neo costa 16,99 € su Amazon.it, rispetto a 23,99 € di prezzo precedente (risparmio 7,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 15:43; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 142 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.