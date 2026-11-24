UGREEN MagFlow Qi2 25W Caricatore Wireless 2 in 1 Flessibile MagSafe | Compatibile con iPhone 18 17 16 15 14 13 12 Air Plus Pro Max, AirPods 5 4 3 Pro 3 2 1, Energia Intelligente
4,4 su 5 su Amazon, 203 recensioni
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Caratteristiche
- [ Ricarica Rapida Qi2 25W ] Certificato Qi2 25W, questo caricatore offre fino a 25W di potenza per una ricarica rapida ed efficiente. Consente di ricaricare wireless iPhone 17 Pro Max fino al 50% in soli 30 minuti.
- [ Ricarica 2 in 1 ] Ricarica contemporaneamente iPhone e AirPods in modalità wireless, con una distribuzione intelligente della potenza, fino a 25W per iPhone e 5W per AirPods. Per prestazioni di ricarica ottimali, utilizza un caricatore da 45W o superiore.
- [Design Compatto e Portatile] Il caricabatterie magnetico Qi2 da 25 W è ideale per gli spostamenti. Con le sue dimensioni di solo 6 × 7,3 × 2,7 cm, si scivola facilmente in una tasca o in una borsa a mano, per accompagnarti senza problemi.
- [Supporto Flessibile e Multifunzione] Il suo design flessibile consente il trasformatore facilmente sul supporto magnetico per il telefono, completamente replicabile sul piatto per un pratico adattamento. Lo schermo rimane ben visibile durante la carica, ideale per consultare il telefono o utilizzare la modalità velata.
- [ Ampia compatibilità ] Questo caricabatterie senza filtro per iPhone è compatibile con iPhone 18 Pro/18 Pro Max, 17/17 Air/17 Pro/17 Pro Max/17e, nonché con la serie iPhone 16/15/14/13/12 e con AirPods 5/4/3/2, AirPods Pro 3/2/1. Per usufruire di una ricarica potente fino a 25 W, utilizzare un iPhone 18 Pro/18 Pro Max, 17 o 16 con iOS 26 o versione successiva. Attenzione:Questo caricabatterie non consente di ricaricare un iWatch.
In breve
UGREEN MagFlow Qi2 25W Caricatore Wireless 2 in 1 Flessibile MagSafe | Compatibile con iPhone 18 17 16 15 14 13 12 Air Plus Pro Max, AirPods 5 4 3 Pro 3 2 1, Energia Intelligente costa 29,99 € su Amazon.it, rispetto a 54,99 € di prezzo precedente (risparmio 25,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 11:00; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 203 recensioni.
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