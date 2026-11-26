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4,3 su 5 su Amazon, 43 recensioni
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Caratteristiche
- KINDER CAL AVV
In breve
Kinder - Calendario Avvento Pokemon, 198g | Calendario dell'Avvento da 198g con 24 finestrelle e assortimento di specialità Kinder al cioccolato costa 12,49 € su Amazon.it, rispetto a 14,99 € di prezzo precedente (risparmio 2,50 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 09:03; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 43 recensioni.
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