Belkin BoostCharge Caricatore USB C GaN 100W, Rapido, Spina Pieghevole | Caricatore da Muro GaN USBC, Ricarica Rapida per iPhone 18, Duo, Samsung Galaxy, Google Pixel, AirPods, MacBook, Chromebook
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Caratteristiche
- RICARICA RAPIDA DA 100 W: il caricatore USB-C ricarica rapidamente iPhone 17 Pro fino al 50% in 21 minuti e MacBook Air 13'' fino al 50% in 20 minuti.* Anche Chromebook, Samsung S25 Ultra, iPad Air 13'', Pixel 10 e tablet si ricaricheranno rapidamente.
- COMPATIBILITÀ UNIVERSALE: per le massime prestazioni di ricarica, il caricatore USB-C supporta la ricarica rapida di tutti i dispositivi PD, come smartphone, laptop, tablet, smartwatch, auricolari, power bank e altri tramite il cavo e la porta USB-C.
- TECNOLOGIA GaN E PROTEZIONE DAL SURRISCALDAMENTO: GaN ricarica in modo più efficace e sicuro, con minore produzione di calore e la protezione dal surriscaldamento aiuta a mantenere le temperature superficiali più basse, per una ricarica più confortevole.
- BELKIN SMARTPROTECT: offre una ricarica più affidabile, con collaudi e funzionalità che proteggono i dispositivi da sovratensioni, cortocircuiti, picchi di tensione, surriscaldamento, sovracorrenti, interferenze del segnale e scariche elettrostatiche.
- DESIGN IDEALE PER I VIAGGI: usa il caricatore GaN portatile e compatto a casa, portalo con te in ufficio o trasportalo durante i viaggi in modo sicuro, grazie ai poli della spina pieghevoli che prevengono danni quando lo riponi in una borsa o una tasca.
Dettagli
- Colore
- Nero
In breve
Belkin BoostCharge Caricatore USB C GaN 100W, Rapido, Spina Pieghevole | Caricatore da Muro GaN USBC, Ricarica Rapida per iPhone 18, Duo, Samsung Galaxy, Google Pixel, AirPods, MacBook, Chromebook costa 19,98 € su Amazon.it, rispetto a 24,99 € di prezzo precedente (risparmio 5,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 11:21; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 5 su 5 con 4 recensioni.
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